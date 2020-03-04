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AIDA'nın İmkansız Aşkı Opera Sahnesi'nde

Ünlü İtalyan rejisör Vincenzo GRISOSTOMI TRAVAGLINI’nin sahneye koyduğu ve Aspendos’ta seyirciden büyük beğeni alan “AIDA” operası, Ankara Devlet Opera ve Balesi’nin dev kadrosu, muhteşem dekor ve kostümleriyle OPERA SAHNESİ’’nde olacak.  

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
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Ünlü İtalyan rejisör Vincenzo GRISOSTOMI TRAVAGLINI’nin sahneye koyduğu ve Aspendos’ta seyirciden büyük beğeni alan “ AIDA” operası, Ankara Devlet Opera ve Balesi’nin dev kadrosu, muhteşem dekor ve kostümleriyle OPERA SAHNESİ’’nde olacak.  

Şef Can OKAN yönetiminde Ankara Devlet Opera ve Balesi Orkestrası; Nurdan Küçükekmekçi’ye “AIDA”rolünde, Koray Damcıoğlu’na “RADAMES” rolünde, Ezgi KARAKAYA’ya  “AMNERIS”, Eralp Kıyıcı’ya “AMONASRO” rolünde eşlik ediyor.

Eserin dekor tasarımı Özgür USTA, kostüm tasarımı Savaş CAMGÖZ ve Gürcan KUBİLAY imzası taşırken, koro şefi Giampaolo VESSELLA, ışık tasarımı Giavanni PIRANDELLO’ya ait.

Ankara Devlet Opera ve Balesi’nin bale ve çocuk balesi sanatçılarının da olduğu bu dev prodüksiyonda koreograf , Sergei TERECHENKO.

19’uncu yüzyıl İtalyan operası ekolünden gelen ünlü İtalyan besteci Verdi’nin “en güzel operası” olarak tarihe geçen, görkemli dekor ve kostümleri ile seyirciyi büyüleyecek olan AIDA operası 7 Mart 2020 akşamı 20.00’de OPERA SAHNESİ’nde sizlere görsel bir deneyim sunmaya hazırlanıyor.
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Bugün 10:54 TSİ - Kültür - Sanat

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