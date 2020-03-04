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Etimesgut Belediyesi Ampute Takımı Konya'ya gol yağdırdı

Etimesgut Belediyesi Ampute Spor Kulübü, ligin 10. haftasında Konya Engelliler Spor Kulübü'ne konuk oldu.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
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Etimesgut Belediyesi Ampute Spor Kulübü, ligin 10. haftasında Konya Engelliler Spor Kulübü'ne konuk oldu. Selçuklu Sentetik Sahada oynanan maçı başkent ekibi 5-1 kazanarak 3 puan kazandı. Puanını 27'ye çıkaran Etimesgut Belediyesi 10 takımlı süper ligde 2. sıradaki yerini korudu. Futbolcular,  şehitleri de unutmayarak sahaya 'Başımız Sağolsun' pankartıyla çıktılar. 

Etimesgut Belediyesi Ampute takımı, 8 Mart Pazar günü ligin lideri Şahinbey Belediyesi'ni ağırlayacak. Karşılaşma saat 14.00'da Etimesgut Belediyesi Devlet Bahçeli Eğitim Spor ve Yaşam Merkezi sentetik sahada oynanacak. Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel, teknik ekibi ve futbolcuları tebrik etti.

Hatırlanacağı gibi ORTOTEK Gaziler Ampute Spor Kulübü, Etimesgut Belediyesi Ampute Futbol Takımı olarak faaliyetlerini sürdürme kararı almıştı. Aralarında 6 milli sporcunun yer aldığı ve 20 futbolcunun ter döktüğü futbol takımının yeni adresi de  Etimesgut Belediyesi Devlet Bahçeli Eğitim, Spor ve Aile Yaşam Merkezi olmuştu. Kulüp Başkanlığını Etimesgut Belediye Başkan Yardımcısı Alaattin Sonat'ın üstlendiği ampute takımında teknik direktörlük görevine Türkiye Ampute Futbol Kulüp kurucularından İsmail Temiz getirildi.
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Bugün 11:52 TSİ Ankara/ Etimesgut- Belediye

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