Haberler Ankara Haberler Ankara
Bugün 17:40 TSİ- Sağlık G: Bugün 17:41 TSİ

Bahar Aylarında Varis Tedavisi

Doç. Dr. Cem Arıtürk, varis tedavisinin havalar ısınmadan yapılması gerektiğini belirtiyor.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
mask
Büyütmek için resme tıklayın

Bahar mevsiminin kısmen başladığı bugünler, varis tedavisi için de en uygun dönemler olarak görülüyor. Yaz döneminde tedavisi çok zor olan hastalığın, uzmanlar tarafından genelde havaların tam ısınmadığı mevsimlerde tedavi edilmesi tavsiye ediliyor. Varis hastalığı, yazın giyilen şort ve etek gibi kıyafetleri tercih edenler için estetik kaygılara da sebep oluyor. Yazın gönül rahatlığıyla giyinip tatil döneminde sıkıntı çekmek istemeyenler, varis tedavisini yaz gelmeden yaptırıyor.

Varisin hava değişimlerinden en çok etkilenen hastalıklardan olduğunun altını çizen Acıbadem Fulya Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Cem Arıtürk, “Yaz aylarında havaların sıcak olması ve buna bağlı olarak damarların normalden daha geniş olmaya eğilimi işlem/ameliyat ve sonrasındaki süreci hasta açısından daha zorlu bir hale getirebilir. Bununla birlikte işlemden/ameliyattan sonra 1 ay boyunca giyilmesi önerilen varis çorabının yaz aylarında kullanımı hem konfor hem de estetik açıdan hastayı rahatsız edebilir. Ayrıca iyileşme ve vücutta yeni duruma adapte olma döneminin genelde güneşlenilen ve denize girilen yaz aylarına denk gelmesi, hastanın geçici süreliğine uyması gereken kurallara uyamamasına (sıcak ortamlarda bulunmama, güneşlenmeme, çok ayakta kalmama) ve hastanın tedavisini aksatmasına (ilaç saatlerinin kaçırılabilmesi, varis çorabının düzenli kullanılmaması) neden olabilmektedir. Bu durum hem tedavinin başarı oranını düşürmekte, hem de bir takım komplikasyonların oluşumunu arttırabilmekte. Aynı zamanda işlem sonrası dönemin (kış aylarına oranla) daha sorunlu geçmesine neden olabilmektedir.” dedi.

Varis Tedavisinde Kullanılan Son Yöntemler

Doç. Dr. Cem Arıtürk, varis tedavisinde teknolojinin de gelişmesiyle önemli yol kat edildiğinin altını çizerek, “Günümüzden 10 yıl öncesine kadar varis tedavisinde medikal tedavi ve ameliyat dışında başka bir seçenek bulunmamaktaydı. Fakat son dönemde teknik ve teknolojinin gelişimi ile birlikte varis tedavisinde medikal tedavi ve ameliyatın yanında ameliyatsız bir takım tedavi yöntemleri de kullanılır hale geldi. Katater aracılıklı (endovenöz) varis tedavisi olarak adlandırılan bu işlemler termal (ısı oluşturan) ve non-termal (ısı oluşturmayan) yöntemler olarak iki ana başlıkta toplanabilir.

Termal yöntemler görece daha uzun süredir yapılmakta. Bu işlemlerin öncüsü olan lazerle varis tedavisinin (lazer ablasyon) yanı sıra radyofrekans yöntemi (radyofrekans ablasyon) de uygulanmaktadır. Non-termal yöntemler arasında ise köpükle varis tedavisi (farmakomekanik ablasyon) ve günümüzde oldukça popüler hale gelmeye başlamış yapıştırıcı ile varis tedavisi (glue ablasyon) sayılabilir.

Bu işlemlerin hepsi çok yüzeysel ve hatta lokal anestezi ile yapılabilmektedir ve bu durum, hastaların hastanede kalış sürelerini kısaltmaktadır. Tüm işlemlerde hastalar hastaneden (bir sorun olmaması durumunda) aynı gün içinde (işlemden 4-6 saat sonra) taburcu edilmektedir. Vücutta herhangi bir kesi yapılmasına gerek olmayan bu işlemler, bir iğne aracılığı ile hastalıklı damar içine girerek gerçekleştirilmekte ve bunun sonucunda hastalar, işlemden hemen sonra yürüyebilmekte ve işlemden bir gün sonra ve hatta bazen aynı gün içinde günlük hayatlarına geri dönebilmektedirler. Vücutta herhangi bir kesi olmadığı için ağrı şikayeti hemen hiç görülmemekte, enfeksiyon olasılığı ortadan kalkmaktadır.” dedi.
# SAĞLIK HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Corona Virüsü Medyanında Gündeminde mask
Corona Virüsü Medyanında Gündeminde
Dişe dokunan besinler mask
Dişe dokunan besinler
Radyoterapi Gören Hastalar Nasıl Beslenmelidir? mask
Radyoterapi Gören Hastalar Nasıl Beslenmelidir?
Grip hakkında doğru sanılan 10 hatalı bilgi mask
Grip hakkında doğru sanılan 10 hatalı bilgi
Spor Sonrası Kaybedilen Enerjiyi Meyve Suyu İçerek Kazanın mask
Spor Sonrası Kaybedilen Enerjiyi Meyve Suyu İçerek Kazanın
Ailesinden çekinen çocuk cinsel zorbalığa boyun eğiyor mask
Ailesinden çekinen çocuk cinsel zorbalığa boyun eğiyor
İdrarda kan neyin habercisi? mask
İdrarda kan neyin habercisi?
Kolon kanseri kolonoskopi ile önlenebiliyor mask
Kolon kanseri kolonoskopi ile önlenebiliyor
Dopamin işleyiş bozukluğu görüntülenebiliyor mask
Dopamin işleyiş bozukluğu görüntülenebiliyor
Çocuklarda İdrar Kaçırma mask
Çocuklarda İdrar Kaçırma

Bugün 17:40 TSİ - Sağlık

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Radyoterapi Gören Hastalar Nasıl Beslenmelidir? mask
Radyoterapi Gören Hastalar Nasıl Beslenmelidir?
Grip hakkında doğru sanılan 10 hatalı bilgi mask
Grip hakkında doğru sanılan 10 hatalı bilgi
Spor Sonrası Kaybedilen Enerjiyi Meyve Suyu İçerek Kazanın mask
Spor Sonrası Kaybedilen Enerjiyi Meyve Suyu İçerek Kazanın
Kolon kanseri kolonoskopi ile önlenebiliyor mask
Kolon kanseri kolonoskopi ile önlenebiliyor
Görme bozukluklarının psikolojik etkilerine dikkat mask
Görme bozukluklarının psikolojik etkilerine dikkat
İnsan sağlığının en büyük tehdidi sigara mask
İnsan sağlığının en büyük tehdidi sigara
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 16 B
"Suriye'de ne işimiz var?" sorusuna Türk Hukuk Enstitüsü'nden cevap! mask
"Suriye'de ne işimiz var?" sorusuna Türk Hukuk Enstitüsü'nden cevap!
Telefonunuz sizi dinliyor mu? mask
Telefonunuz sizi dinliyor mu?
Kolon kanseri kolonoskopi ile önlenebiliyor mask
Kolon kanseri kolonoskopi ile önlenebiliyor
Başkan Yavaş'tan, Vatandaş İhbarına Anında Müdahale mask
Başkan Yavaş'tan, Vatandaş İhbarına Anında Müdahale
İdrarda kan neyin habercisi? mask
İdrarda kan neyin habercisi?
Çankaya Belediyesi işsizliğe çözüm oluyor mask
Çankaya Belediyesi işsizliğe çözüm oluyor

GALERİ

ATO’dan Üyelerine 7/24 Belge Hizmeti mask
ATO’dan Üyelerine 7/24 Belge Hizmeti
Koç Holding “MLMM 4.0” atağını Tüpraş ile başlattı mask
Koç Holding “MLMM 4.0” atağını Tüpraş ile başlattı
Kulvarları farklı olsa da aynı okulda motive oluyorlar mask
Kulvarları farklı olsa da aynı okulda motive oluyorlar
İstanbul Devlet Tiyatrosunda Bu Hafta (21 Ocak-26 Ocak) mask
İstanbul Devlet Tiyatrosunda Bu Hafta (21 Ocak-26 Ocak)
Mamak’ta santur konseri büyüledi mask
Mamak’ta santur konseri büyüledi
“SIFIR BİR” Anadolu’da Fırtına Gibi Esti mask
“SIFIR BİR” Anadolu’da Fırtına Gibi Esti
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 16 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL