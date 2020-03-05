Halkbank’tan emeklilere 750 TL'ye kadar promosyon

Maaşını Halkbank'tan alan emeklilere yönelik promosyon ödemesi uygulaması için Sosyal Güvenlik Kurumu ile protokol imzalayan Halkbank emekli müşterilerine 750 TL’ye varan promosyon ödemesi yapacağını açıkladı. Bankadan yapılan açıklamaya göre promosyon tutarı; 1.500 TL'ye kadar brüt maaşlarda 500 TL, 1.500 TL-2.500 TL arası brüt maaşlarda 625 TL, 2.500 TL ve üstü brüt maaşlarda 750 TL olacak. Ödemeler tek seferlik yapılacak, uygulamadan yararlanan emekliler maaşlarını 3 yıl boyunca Halkbank'tan alma taahhüdü verecekler.

Başvurular Halkbank şubeleri, ATM'leri, İnternet Şubesi ve 0850 222 0 400 DIALOG kanalı aracılığıyla yapılabilecek. Emekli maaşını Halkbank üzerinden alanlar; 750 TL'ye kadar promosyon ödemesinin yanı sıra, yurt geneline yaygın şube ve ATM ağından maaş tutarının tamamını çekebilme imkânına sahip olacaklar.