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Kent Temizliğinde Büyükşehir Damgası

Kent Estetiği ve Fen İşleri Daire Başkanlığı iş birliğinde Dikmen Vadisi Kentsel Dönüşüm Alanında toplam 80 ton katı atık temizliği gerçekleştirildi.

Elif Duman
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Kent Estetiği ve Fen İşleri Daire Başkanlığı iş birliğinde Dikmen Vadisi Kentsel Dönüşüm Alanında toplam 80 ton katı atık temizliği gerçekleştirildi. Büyükşehir Belediyesi ekipleri vatandaşlardan gelen yoğun talep sonrası bölgede hafriyattan moloz yığınına kadar detaylı temizlik çalışması yaptı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği ve Fen İşleri Daire Başkanlığı iş birliğinde, Öveçlerden sonra Dikmen Vadisi’nde bulunan Kentsel Dönüşüm Alanında geniş çaplı katı atık ve moloz temizliği yapıldı.

Vatandaşlardan Başkent 153'e gelen talepler doğrultusunda bölgede bulunan “moloz, hafriyat ve muhtelif atık”, Büyükşehir ekipleri tarafından titizlikle toplandı.

HALK SAĞLIĞI ÖN PLANDA

Halk ve çevre sağlığını korumak amacıyla Dikmen Vadisi’ndeki temizlik çalışmasında 6 kamyon, 2 dozer ve 2 kazıcı yükleyici kepçe olmak üzere toplam 10 iş makinesi kullanıldı.

Dikmen Vadisi Kentsel Dönüşüm 4. Etabın tamamında hafriyattan moloz yığınlarına kadar insan sağlığını olumsuz yönde etkileyen toplam 80 ton atık, 23 kişilik ekip tarafından bölgeden temizlendi.

TEMİZ BİR KENT İÇİN

Büyükşehir Belediyesi, Başkent genelinde inşaatların artması sonucu ortaya çıkan hafriyat atıklarının neden olduğu çevre kirliliği ve atıkla mücadelesini kent genelinde de sürdürüyor.

Büyükşehir ekipleri, temiz bir Ankara için merkez ve ilçelerde 7/24 çalışmalarına devam ediyor.
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