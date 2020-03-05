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05 Mart 2020- Belediye

Çocuk Meclisi 112 Acil Seminerinde

Ankara Büyükşehir Belediyesi Çocuk Meclisi üyeleri, 112 Acil Yardım hizmetleri hakkında eğitim aldı.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
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Ankara Büyükşehir Belediyesi Çocuk Meclisi üyeleri, 112 Acil Yardım hizmetleri hakkında eğitim aldı. Sağlık ekipleri tarafından verilen eğitimde, 112 Acil Çağrı Merkezi’nin önemi anlatıldı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Çocuk Meclisi üyeleri, Ankara İl Sağlık Müdürlüğü Acil Sağlık Hizmetleri Başkanlığının “Yaşama Yol Ver Minik 112 Projesi” kapsamında düzenlediği farkındalık seminerine katıldı.

“112 Acil Yardım” bilincinin küçük yaşlarda aşılanması amacıyla düzenlenen eğitimde, 112 Acil Yardım hizmetlerinin önemi anlatıldı.

TRAFİKTE AMBULANSA YOL VER HAYAT KURTAR

Trafikte ambulanslara öncelikli olarak yol verilmesi gerektiği konusunda bilgilendirilen Çocuk Meclisi üyeleri, merak ettiklerini ise sorarak öğrendi.

112 İlk Yardım ekipleri tarafından verilen ve ailelerin de katıldığı seminerin çok önemli olduğunu belirten Çocuk Meclisi İdari Yardımcısı Psikolog Damla Anter Tikriti, “Çocukların gelişimine katkı sağlayacak her türlü seminer ve eğitim programlarına yer veriyoruz. Bu eğitim sayesinde çocuklarımız trafikte ambulansa yol vermenin hayat kurtardığını öğrendiler” dedi.

ASILSIZ İHBARLAR YAPMAYIN UYARISI

112 Acil Hattı’na gelen çağrıların büyük bir çoğunluğunun asılsız olduğunun vurgulandığı seminerde, hayat kurtarmak için asılsız çağrıların yapılmaması gerektiği ve bunun suç olduğu anlatıldı.

Seminere katılan Çocuk Meclisi üyesi Elvin Beren Yatkın, “Aldığımız eğitimde küçük şakaların bile bir hayata mal olabileceğini öğrendik” derken, Eyüp Okan Baskak ise, “112’yi gereksiz yere aradığımızda kötü durumların yaşanabileceğini öğrendim” dedi.

05 Mart 2020 - Belediye

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