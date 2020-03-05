LPG’li araç satışları rekor kırdı

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) 2020’nin ilk iki ayını kapsayan otomotiv pazarı verilerini açıkladı. ODD raporuna göre geçtiğimiz yıla kıyasla hafif ticari ve otomobil satışları yüzde 89,44 oranla arttı. Özellikle hafif ticari araçların satış grafiği yüzde 96’lık bir artış kaydederek 19 bin 504’ten 37 bin 727 adede yükseldi.

Satılan araçların yakıt türünü de belirten ODD raporu, dizel araç satışlarının yüzde 43’e gerilediğini ortaya koydu. Benzinli otomobillerin satış oranı yüzde 47’yi yakalarken, fabrikasyon LPG’li araçların satış rakamları da geçtiğimiz yıla oranla üç kat arttı.

‘LPG en çok tercih edilen yakıt haline geldi’

ODD rakamlarını değerlendiren BRC Türkiye CEO’su Kadir Örücü, “2019 yılı otomotiv sektörü için zorlayıcı geçti. 2020’nin ilk aylarında toparlanmanın etkilerini hissediyoruz. Araç sahipleri sınıfı ne olursa olsun giderek daha tasarruflu, işletme maliyeti daha düşük araçları tercih etmeye başladı. LPG’li araçların satış grafiği bunu doğruluyor. Dizel yakıtın çokça tercih edildiği hafif ticari sınıfında bile LPG’nin tercih edilmesi attığımız adımların bir sonucu. LPG’ye talep arttıkça daha fazla sınıfta fabrikasyon LPG’li araçları göreceğiz” ifadelerini kullandı.

‘Düşük maliyet, yüksek tasarruf’

LPG’li araçların tercih sebebini düşük maliyete ve yüksek tasarrufa bağlayan BRC Türkiye CEO’su Örücü, “LPG düşük bakım maliyeti ve sağladığı yüksek yakıt tasarrufu sayesinde tercih ediliyor. Yeni teknolojilerle sürücülerin performans beklentisini en iyi şekilde karşılayabiliyoruz” şeklinde konuştu.

10 yılda ikiye katlandı

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) verilerine göre 2010-2019 yıllarında trafiğe kayıtlı araç sayısı yüzde 53 artışla 23 milyonu geçti. 2010 yılında 2 milyon 900 bin olan LPG’li araç sayısı, 2019’un son aylarında 4 milyon 661 bine yükseldi.