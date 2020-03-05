Kahramankazan'da okullar dezenfekte ediliyor

Kahramankazan Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri, salgın ve bılaşıcı hastalıklarla mücadele konusunda başlattığı çalışmaları aralıksız olarak sürdürüyor. Ekipler, bu kapsamda vatandaşların yoğun olarak ve toplu şekilde bulundukları ortak kullanım alanlarında dezenfeksiyon çalışmaları yürütüyor. Bu doğrultuda bulaşıcı hastalıklara karşı özel olarak geliştirilmiş insan sağlığına zararsız solüsyonlarla taksi ve toplu ulaşım araçları ile kahvehaneler gibi halkın ortak kullanım alanlarında ilaçlama çalışması yapan ekipler, ilçedeki okulları da ihmal etmiyor.

Yavrularımız için seferberlik

Virüslerin ortak kullanım alanlarından bulaşarak yayılma etkisini göz önünde bulunduran ekipler, ilçedeki okullarda da düzenli aralıklarla dezenfeksiyon çalışması yapıyor. Okulları virüs ve mikroplardan arındıran ekipler, böylece öğrencilerin daha sağlıklı bir ortamda ders yapmasını sağlıyor. Belediye ekipleri dezenfeksiyon çalışmalarını aralıksız olarak sürdürecek.

Öğrenci ve öğretmenlerden teşekkür

Öğrenci, öğretmen ve veliler belediyenin uygulamasından son derece memnun olduklarını ifade ederek, hassasiyetlerinden dolayı Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz ve belediye ekiplerine teşekkür etti.

Her şey yavrularımız için

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, halkın sağlığı ve huzurunun en önemli öncelikleri olduğunu belirterek, “İlçe genelinde ortak kullanım alanlarında yürüttüğümüz dezenfeksiyon çalışmaları kapsamında okullarımızı da unutmuyoruz. Yavrularımızın ve öğretmenlerimizin sağlığını her şeyin üzerinde tutuyoruz. Bu konu üzerinde hassasiyetle duruyoruz. Bu kapsamda dünya genelinde yaşanan son gelişmeleri de dikkate aldığımızda vatandaşlarımızı salgın ve bulaşıcı hastalık riskine karşı korumak için ekiplerimiz teyakkuz halinde. İlçemizde herhangi bir salgın riski görülmemesine karşın bu çalışmalarımızı aralıksız olarak sürdüreceğiz” diye konuştu.