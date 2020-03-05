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Arıcılık Eğitimlerinden 80 vatandaş yararlandı

Çankaya Belediyesinin ücretsiz olarak düzenlediği Arıcılık Eğitimi sona erdi. Mutlukent ve Ata Kent Tarım Hobi Evlerinde düzenlenen eğitimlerden 80 vatandaş yararlandı.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
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Çankaya Belediyesinin ücretsiz olarak düzenlediği Arıcılık Eğitimi sona erdi. Mutlukent ve Ata Kent Tarım Hobi Evlerinde düzenlenen eğitimlerden 80 vatandaş yararlandı.

Çankaya Belediyesi tarafından ücretsiz olarak verilen “Arıcılık Eğitimi” sona erdi. Bu yılın ilk eğitimlerini 80 kursiyer tamamladı.

11 Şubat’ta başlayan ve Çankayalıların yoğun ilgi gösterdiği eğitimler 25 Şubat’ta Mutlukent’te, 28 Şubat’ta Ata Mahallesi’ndeki son derslerin ardından tamamlandı. Üç hafta süren eğitimlerde katılımcılara, Bal Arısı Irkları, Koloni Bireyleri ve Düzeni, Mevsimsel Bakım, Arı Sağlığı, Bal Üretimi ve Ballı Bitkiler ile Arı Ürünleri Üretimi konuları detaylı şekilde öğretildi.

Şehrin kırsal alanlarında arıcılık ile uğraşmak isteyenler ile arıcılığa ilgi duyan vatandaşların ilgi gösterdiği eğitimler, gelen taleplerin yoğunluğuna göre yıl içinde yeniden değerlendirilerek tekrarlanıyor.   
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Bugün 12:51 TSİ Ankara/ Çankaya- Belediye

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