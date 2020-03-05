Beypazarı Belediyesi Evde Bakım Hizmetleri Devam Ediyor

Beypazarı Belediye Başkanlığı ilçe genelinde ikamet eden yaşlı ve bakıma muhtaç vatandaşlara evde bakım hizmetiyle fark oluşturmaya devam ediyor.

Beypazarı Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, Beypazarı ilçe sınırları içindeki 78 mahallede yaşayan yaşlı ve kimsesiz yaklaşık ailelere yönelik Evde Bakım Hizmeti ile örnek bir belediyecilik hizmeti sergiliyor.

Hizmet kapsamında ihtiyaç sahibi vatandaşlara temizlik ve genel sağlık kontrolleri belediye sağlık personeli tarafından yapılırken, evlerinin temizliği de yine belediye personeli tarafından gerçekleştiriliyor. Hafta içi her gün hazırlanan program dahilinde vatandaşların evlerine giden evde bakım hizmetleri personeli vatandaşların kişisel bakım ve tıraş ihtiyaçlarını da gidererek çalışmalarını titizlikle sürdürüyor.