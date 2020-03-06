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35 yaş ve üzeri gebelikte bu uyarılara dikkat!

Günümüzde kadınların çalışma hayatında daha fazla yer almasından evlilik yaşının yükselmesine dek birçok neden; anne olma yaşını ileri seviyelere taşıyor.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
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Günümüzde kadınların çalışma hayatında daha fazla yer almasından evlilik yaşının yükselmesine dek birçok neden; anne olma yaşını ileri seviyelere taşıyor. Hal böyle olunca; eskiden anne olmak için hayli geç olarak görülen 35 yaş ve üzeri hamileliğe artık sıkça rastlanıyor. 

Acıbadem Altunizade Hastanesi Riskli Gebelik Uzmanı (Perinatolog) Doç. Dr. Oktay Kaymak, “Bu yaşlar, ileri anne yaşı olarak kabul ediliyor. Hem bebek hem anne sağlığı açısından ideal olan 35 yaşından önce doğum yapmak olsa da, günümüzde artık teknoloji ve tıptaki gelişmeler sayesinde bu durum çok da sorun oluşturmuyor. Ancak 35 yaş ve üzerine çıkıldığında hem kromozom hastalıkları hem de sistemik hastalıkların riski arttığı için gebelikte dikkat edilmesi gereken önemli kurallar bulunuyor. Bu kurallara dikkat edildiğinde hem annenin hem de bebeğin sağlığında risk oluşturabilecek unsurların önüne geçmek mümkün olabiliyor.” diyor.

Riskli Gebelik Uzmanı Doç. Dr. Oktay Kaymak, ileri yaş gebelikte alınması gereken 6 önlemi anlattı, önemli uyarılar ve önerilerde bulundu.

Tiroit testlerini yaptırın

35 yaş ve üzeri gebeliklerde her kadının mutlaka tiroit bezine bakılması gerekiyor. Çünkü; tiroit bezi kadınlarda daha erken bozulmaya başlıyor ve tiroit az çalışıyorsa hem annenin hem de bebeğin sağlığını olumsuz etkiliyor, bebeğin beyin gelişiminde geriliğe yol açabiliyor, gebelik zehirlenmesine, erken doğuma hatta düşüğe neden olabiliyor. Ancak gerekli tetkikler yapılıp önlem alındığında bu sorunlar görülmeden sağlıklı bir doğum söz konusu olabiliyor.

Gebelik şekerini ölçtürün

Gebelikte ortaya çıkabilen şeker, kontrol edilmediği takdirde hem anne, hem de bebek için hayati risk yaratabiliyor. Normalde her anne 24-26. hafta arasında şeker taramasıyla taranıyor. Ama ileri yaş gebelikte şeker testini 6-7 haftalıkken yapmak gerekiyor. Aksi halde bebek 6 ay boyunca anne karnında yüksek şekerle mücadele etmek zorunda kalıyor; hem bebek hem annede ciddi sorunlara yol açıyor.

Aşırı kilodan kurtulun

Riskli Gebelik Uzmanı Doç. Dr. Oktay Kaymak “35 yaşı geçince kilo alımı kolaylaşıyor. Gebelik öncesi anne adayının sağlıklı bir diyetle fazla kilolarından kurtulması şart. Çünkü kilolu gebeliklerde diyabet hastalığının yanı sıra, gebelik zehirlenme riski fazla. Bunun için gebelik öncesi diyet, vücut kitle indeksinin ayarlanması ve ondan sonra planlı şekilde gebeliğe izin veriyoruz. Çok yüksek kilolu hastaları da yüksek doz folik asit tedavisiyle sırt kemiklerinde açıklık oranını azaltıyoruz” diyor.

Tansiyonunuzu kontrol ettirin

35 yaş üzerinde hipertansiyon sık görülen bir sorun. Gebelik öncesi tansiyon hastalığı olup olmadığının mutlaka araştırılması gerekiyor. Tansiyon ilacı kullanan gebelerde de ilaç değişikliği yapılmalı; çünkü gebelik dışı kullanılan ilaçlar gebelikte çok zararlı olabiliyor. Bunun yanı sıra; ödeme neden olabilen, aşırı su tutan gıdalar tüketmemek gerekiyor.

Daha sıkı takipte olun

Riskli Gebelik Uzmanı (Perinatolog) Doç. Dr. Oktay Kaymak “İleri yaş gebelikte, anne ve bebeğin sağlıkları açısından gebelik takibinin 4 haftada bir değil 2 haftada bir yapılması, ayda bir idrar ve kan tahlillerine bakılması gerekiyor” diyor.

Aşılarınızı olun

35 yaş ve üzerinde gebe kalmadan önce bazı aşıların yapılması çok önemli. Bu aşılar; kızamıkçık açısından negatifse kızamıkçık aşısı, hepatit B, tetanos, difteri, influenza ve boğmaca aşıları. Aşıların üzerinden bir ay geçmeden de gebe kalınmaması gerekiyor.
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