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Altındağlı kadınlar yürekleri ısıttı

Altındağlı kadınlar sevgi dolu bir sosyal sorumluluk projesine daha imza attı. 

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
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Plevne Kadın Eğitim ve Kültür Merkezi üyesi kadınlar, Haymana Yurtbeyli Köyü'ndeki çocuklara kendi elleriyle ördükleri atkı, bere ve bebekleri hediye etti.

Altındağlı kadınlar Altındağ’dan Haymana’ya gönül köprüsü kurdu. Plevne Kadın Eğitim ve Kültür Merkezi’nde triko eğitimi alan kadınlar, Haymana Yurtbeyli Köyü, Şehit Resul Kaptancı İlkokulu’ndaki çocukların yüzünü güldürdü. Örgü şişlerini ve ipleri eline alan kadınlar, yeteneklerini sergiledi. Ördükleri atkı, bere ve oyuncak bebekleri çocuklara hediye eden kadınlar, çocuklara sevinç yaşattı. 

"ÇOCUKLAR GÜLSÜN YETER"

Altındağlı kadınlara teşekkür eden Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı, "Plevne Kadın Eğitim ve Kültür Merkezi üyelerimizi bu duyarlı davranışlarından dolayı tebrik ediyorum. 15 Temmuz şehidimiz Resul Kaptancı’nın memleketinde, yine onun adının yaşatıldığı okulda okuyan minik öğrencileri düşünmüşler, emek vermişler. Ellerine, emeklerine sağlık… Buradaki çocukların yüzünü biraz olsun güldürebildiysek, hem kendilerini hem de gönüllerini ısıtabildiysek ne mutlu bize…" dedi. 
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Bugün 10:19 TSİ Ankara/ Altindağ- Belediye

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