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Öğrenciler sordu, Başkan Altınok cevapladı

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Kalaba İlkokulu 3’üncü sınıf öğrencilerini makamında misafir etti.

Elif Duman
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Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Kalaba İlkokulu 3’üncü sınıf öğrencilerini makamında misafir etti. Altınok, “Bizim mesai mefhumumuz yoktur. Günde 18 saat mesai yapıyoruz. Sabah saat üçe, dörde kadar mahallelerimizi denetleyerek eksiklerini tespit ediyor, vatandaşlarımızın taleplerini dinliyoruz.” dedi.

YEREL YÖNETİMLERİN GÖREVLERİ ANLATILDI

Keçiören Kalaba İlkokulu 3’üncü sınıf öğrencileri, Hayat Bilgisi dersinde işledikleri yerel yönetimlerin görev ve sorumluluklarına ilişkin konunun ardından Başkan Altınok’u ziyaret ederek merak ettikleri soruları yüz yüze sorma imkânı buldular. Sınıf öğretmeni Semra Karakuş’u(50) ve öğrencileri makamında misafir eden Altınok, her bir öğrenciyle tek tek ilgilendi. Altınok, makam koltuğuna oturmak isteyen Miraç Recep Masatlı’yı(9) koltuğa oturtarak hatıra fotoğrafı çektirdi.

“ÖĞRETMEN YA DA FUTBOLCU OLMAK İSTİYORDUM”

Belediyelerin ve belediye başkanlarının görevlerine ilişkin sorulara içtenlikle cevap veren Başkan Altınok, öğrencilerden gelen, ‘Belediye başkanı olmasaydınız hangi mesleği seçerdiniz?’ sorusuna, “Başkan olmak için bir talebim yoktu. Ya öğretmen ya da futbolcu olmak istiyordum. Partimizin genel başkanı ‘aday ol’ dedi ben de aday oldum. Keçiören’in çocuğu olmamız başkan olmamızda ve elde ettiğimiz başarılarda oldukça etkili olmuştur.” cevabını verdi.

“MASUM VE DİLSİZ VARLIKLAR KORUMA ALTINDA”

Altınok, ‘Sokak hayvanları için neler yapıyorsunuz?’ sorusunu ise şöyle yanıtladı:

“Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekiplerimiz kış aylarında donma tehlikesi yaşayan hayvanlarımız için oldukça hassas çalışmalar yaparak rabbimin yarattığı masum ve dilsiz varlıkları koruma altına aldılar. Bağlum’da bulunan hayvan barınağımıza 3 adet büyük konteyner ve 15 adet de mini köpek kulübesi yaptırdık. Barınakta; yazlık ve kışlık alan, karantina sahası, mama hazırlama ünitesi, sahipli ve sahipsiz hayvanlar için veteriner hekim hizmeti, ameliyathane, sahiplendirme birimi ve idari ofisler gibi çeşitli bölümler yer alıyor. Vatandaşlarımızdan gelen kedi evi talebine de anında cevap vererek vatandaşımıza temin ediyoruz.”

“EN BÜYÜK HAZİNE DOĞRULUKTUR”

Başkan Altınok, ziyaretin sonunda öğrencilere tavsiyelerde de bulunarak, “Hiçbir zaman doğruluktan ayrılmayın. En büyük makam, mevki ve hazine doğruluktur. Hiçbir para bu değerleri satın alamaz. Özgüveniniz yüksek olsun. Çalışmadan, yorulmadan, terlemeden başarılı olamazsınız. Büyük hedefleriniz olsun ve hedeflerinize doğru koşmaya devam edin.” dedi.

Altınok, ziyaretin sonunda öğrencilere satranç takımı hediye ederken, öğrencilerin ailelerine de selamlarını iletti.
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Bugün 10:29 TSİ Ankara/ Keçiören- Belediye

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