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Başkent'te alt ve üst geçitlere 7/24 takip

Ankara Büyükşehir Belediyesinin “Uzaktan İzleme Otomasyon Merkezi” uygulaması kapsamında alt ve üst geçitler artık daha güvenli hale getirildi.

Elif Duman
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Ankara Büyükşehir Belediyesinin “Uzaktan İzleme Otomasyon Merkezi” uygulaması kapsamında alt ve üst geçitler artık daha güvenli hale getirildi. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın talimatıyla kurulan kamera sistemi sayesinde 7/24 izlenen alt ve üst geçitlerde yaşanan aksaklıklara anında müdahale ediliyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından Başkent'in ana arterlerinde yayalar ve sürücüler için kesintisiz ve güvenli ulaşım sağlamak amacıyla yapılan alt ve üst geçitlerde yaşanan olumsuzlukları en aza indirmek için “Uzaktan İzleme Otomasyon Merkezi” kuruldu.

Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Daire Başkanlığı tarafından hayata geçirilen uygulama ile kentin farklı noktalarında bulunan alt ve üst geçitler, yerleştirilen 149 kamera ile tek bir merkezden 7/24 kesintisiz izleniyor.

EKİPLER TARAFINDAN ANINDA MÜDAHALE

Alt ve üst geçitlerde yoğun olarak kullanılan asansör ve yürüyen merdivenleri gören noktalara yerleştirilen kameralar sayesinde tüm alan aralıksız izlenerek, kayıt altına alınıyor.

Vandalizm ile mücadelede caydırıcı özelliğe de sahip kamera sistemi sayesinde gereksiz yere durdurulan yürüyen merdivenler, devre dışı kalan asansörler ve çeşitli nedenlerden dolayı meydana gelen arızalar anında fark edilerek teknik ekipler tarafından müdahale ediliyor.

KENT GENELİNDE YAYGINLAŞACAK

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın talimatıyla kent genelindeki asansör ve yürüyen merdivenlere yerleştirilen kameralarla bu alanların amacı dışında kullanılması, zarar verilmesi ve vatandaşların can güvenliği ile ilgili yaşanan olayların önüne geçilmesi amaçlanıyor.

2020 faaliyet programı kapsamında Başkent'in merkez ilçelerinde ihtiyaç duyulan 262 alt ve üst geçide daha sistemin entegre edileceğini belirten Kent Estetiği Daire Başkanlığı yetkilileri, “Sorumluluğumuz kapsamında bulunan alt ve üst geçitlerde önümüzdeki süreçte özellikle engelli vatandaşlarımızın da yararlanabileceği sesli ve görüntülü sistem de kullanılmaya başlanacak. Asansörde arıza meydana geldiği zaman kontrol merkezindeki personel sesli görüşme sistemi sayesinde kişiyle iletişime geçerek yapması gerekenleri söyleyecek. Bu sayede ekipler gelene ve arıza giderilinceye kadar panik yaşanmasının da önüne geçilecek.” bilgisini verdiler.
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