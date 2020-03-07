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Mamak’ın gizli cenneti keşfediliyor

Mamak Belediyesi, geçtiğimiz Kasım ayında düzenlediği Kıbrıs Kanyonu Kentsel Tasarım Projesi Çalıştayı’nın ikincisini düzenledi.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
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Bugüne kadar keşfedilmemiş muhteşem doğal güzelliğiyle görenleri büyüleyen Kıbrıs Kanyonu’nun, bölge turizmine açılması için kolları sıvayan Mamak Belediyesi, geçtiğimiz Kasım ayında düzenlediği Kıbrıs Kanyonu Kentsel Tasarım Projesi Çalıştayı’nın ikincisini düzenledi.

Mamak Belediyesi hizmet binasında gerçekleşen çalıştaya Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, akademisyenler, mühendisler, mimarlar ve bölge sakinleri katıldı.

Kanyon Projesi’nin tamamlandığında bölgenin insanların görmek için can atacağı bir mekan olacağının altını çizen Başkan Köse, “ Kanyonlar Anadolu’nun en güzel hazineleri. Memleketimizin her yerinde ayrı bir saklı cennet var. Mamak Kıbrıs Kanyonu’nun turizm açısından gerekli alt yapısını hazırlıyoruz. ‘Kanyon görmek istiyorum’ diyen bütün dağcılar ve meraklılar bu bölgeyi ziyaret edecek.” dedi.

Doğa sporlarının da başkenti olacak

Katılımcıların kanyon projesine dair görüş ve önerilerinin tek tek dinlendiği çalıştayda Kıbrıs Kanyonu’nun doğal güzelliği ile nadir mekanlardan biri olduğunun altını çizen Köse, projenin Mamak’ın sosyal yaşamına katkı sağlamakla birlikte, gençlerin de her türlü sporu yapabileceklerine olanak sağladığını kaydetti.

Akarsuyu ve yeşilin bütün tonlarını barındıran Kıbrıs Kanyonu’na yürüyüşçüler ve doğa tutkunlarının akın edeceğini belirten Köse, “Kıbrıs Kanyonu projesi tamamlandığında bünyesinde gençlik kampları, doğal yürüyüş alanları, seyir terasları, köprüler, hayvan besleme ve yaşam alanları, yeme-içme mekanları olacak. Doğa sporlarına da olanak sunacak projemizde adrenalin tutkunları kaya tırmanışı, zipline gibi çeşitli sportif aktiviteler gerçekleştirebilecek. Bununla birlikte ziyaretçiler hobbit ve kaya evlerinde keyifli vakit geçirebilecek. 1. derece arkeolojik sit alanı olan Kıbrıs Kanyonu'nda eğitim amaçlı araştırma gezileri de olacak. Bununla birlikte ziyaretçiler birçok endemik bitki ve hayvan türünü doğal ortamında görme şansı da yakalayacak. İnsanların yaşam kalitesi artırılacak, sosyal donatılar geliştirilmiş olacak. Bu güzel projenin ilçemize tekrardan hayırlı olmasını diliyorum.” dedi.

 

 
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Bugün 10:51 TSİ Ankara/ Mamak- Belediye

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