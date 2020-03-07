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Yenimahalle'de çocuklar tiyatroyla büyüyor

Yenimahalle Belediyesi’nin çocuklar için düzenlediği tiyatro günleri tüm hızıyla devam ediyor.

Elif Duman
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Yenimahalle Belediyesi’nin çocuklar için düzenlediği tiyatro günleri tüm hızıyla devam ediyor. Her ay yeni bir oyunla minik tiyatro severleri buluşturan Yenimahalle, tiyatroyu çocuklara sevdirmek amacıyla neşeli ve eğitici oyunlara salonlarında yer veriyor.

Çocuklara sevgi ve hoş görüyü öğretmek amacıyla belediye sahnelerinde aralıksız tiyatro günleri düzenleyen Yenimahalle Belediyesi, çocuklar için Mart ayı boyunca 2 oyuna birden ev sahipliği yapacak. Bosch Çevre Çocuk Tiyatrosu’nun düzenlediği ve Sadri Alışık Kültür Merkezi (SAKM) oyuncularının sahnelediği “La Fonten Orman Mahkemesinde” ve Gökhan Akdoğan’ın uyarlayıp yönettiği “Alis Harikalar Diyarında” müzikli çocuk oyunları,Nisan ayının başına kadar Yenimahalleli miniklere tiyatro keyfi yaşatacak.

Yenimahalle’de tiyatro keyfi yaşanacak

14 ve 28 Mart Cumartesi günü 12:00 – 14:00 saatlerinde, 4 Mevsim Tiyatro Salonu’nda, minik tiyatro severler için sahnelenecek olan “La Fonten Orman Mahkemesinde” çocuk oyunu; yok olma tehlikesi ile karşı karşıya kalan orman ve doğa için savaş veren Aslan kral ve hayvanlar aleminin sürükleyici mücadelesini Yenimahalle’nin minik sakinlerine aktaracak.

Ünlü Yazar Lewis Carroll’un dünya çocuk klasikleri arasında yer alan eserinden uyarlanan “Alis Harikalar Diyarında” müzikli ve danslı çocuk oyunu ise minik tiyatro severler için 10-17-24-31 Mart tarihlerinde saat 10.00’da, 15-22 Mart tarihlerinde saat 13.00’da, 19-26 Mart ve 2 Nisan tarihlerinde saat 14.00’dahafta içi okullara, hafta sonu da ailelere tiyatro keyfi yaşatacak.

Okullar için randevu almak isteyenler 526 25 38’i arayarak rezervasyon yaptırabilirler.
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Bugün 11:18 TSİ Ankara/ Yenimahalle- Belediye

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