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Bulut Gündüz Bakımevi Çocukları Rumen Kültürüyle Tanıştı

Çocukların bağımsız yaşam becerilerinin gelişmesini, sosyalleşmelerini, kültür-sanatla buluşmalarını sağlayan Çankaya Belediyesi,  “Kreşlerde Ülkeler” projesi ile Çankayalı minikleri farklı ülke kültürleriyle buluşturuyor.

Elif Duman
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Çocukların bağımsız yaşam becerilerinin gelişmesini, sosyalleşmelerini, kültür-sanatla buluşmalarını sağlayan Çankaya Belediyesi Gündüz Bakımevlerinde uygulanan “Kreşlerde Ülkeler” projesi Çankayalı minikleri farklı ülke kültürleri ile buluşturmaya devam ediyor. Kreş çocuklarına farklı ülkelerin kültürü ile ilgili görsel, işitsel ve dokunsal hafıza oluşturmaya yönelik çalışmalar yapılan “Kreşlerde Ülkeler” projesi kapsamında Mutlukent Mahallesi’nde bulunan Çankaya Belediyesi Bulut Gündüz Bakımevi, Romanya’nın Ankara Büyükelçisi Gabriel Sopanda ve eşi Lavinia Ochea’yı misafir etti. Büyükelçi Gabriel Sopanda ve Lavinia Ochea çiftini Çankaya Belediyesi Başkan Yardımcısı Gülsün Bor Güner de yalnız bırakmadı.

BAHARIN GELİŞİNİ BİRLİKTE KUTLADILAR

Çocukların Romanya ile ilgili sorularına içtenlikle cevap veren Gabriel Sopanda ve Lavinia Ochea çifti soruların ardından çocuklarla birlikte kağıtlardan gül yaparak keyifli zaman geçirdiler. Romanya’nın Ankara Büyükelçisi Gabriel Sopanda ve eşi Lavinia Ochea baharın gelişini simgeleyen ve eski bir Rumen geleneği olan‘’Martisor’’ları çocuklara ve kreş çalışanlarına hediye etti. Adını mart ayından alan ve Romanya'da 'martişor' denilen kültürü Çankayalı çocuklara aktaran Büyükelçi ve eşi, beyaz ve kırmızı ipliklerin birbirine sarılması ve bağlanması ile oluşturulan küçük dekoratif rozetleri çocuklara hediye ederek baharın gelişini birlikte kutlamanın mutluluğunu yaşadılar. Romanya’da 1 Mart'ta herkesin birbirine sunduğu rozetleri taşıyanların yıl boyunca güçlü ve sağlıklı olunacağına inanılıyor.

Programın sonunda Bulut Gündüz Bakımevi minikleri, misafirlerine kendi yaptıkları panoları hediye ederken Başkan Yardımcısı Gülsün Bor Güner de ülkemizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk portresi Romanya Büyükelçisi ve eşine armağan etti.

ÇOCUKLAR FARKLI ÜLKELERİ TANIMA İMKANI BULUYOR

Temel felsefesi, çocuklara barış ve sevgi dilini öğretmek olan proje kapsamında Çankaya kreşlerindeki 4, 5 ve 6 yaşlarındaki çocuklar farklı ülkeleri tanıma imkanı buluyor. Proje kapsamında kreşteki öğretmenler ve çocuklar belirlenen bir ülke hakkında araştırma yaparak bilgi sahibi oluyor. O ülkenin yemeklerinden kültürüne, yönetim sisteminden coğrafi konumuna kadar birçok konuda edinilen bilgilerin ardından belirlenen ülke temsilcileriyle çocuklar bir araya geliyor. Önceden bilgi sahibi olan çocuklara kendi ülkelerinin tanıtımını yapan ülke temsilcilerine çocuklar diledikleri soruları da sorabiliyor. Çankaya kreşlerinde bugüne kadar Filipinler, Japonya, Azerbaycan, Almanya gibi pek çok ülkenin tanıtımı yapıldı.  
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Dün 10:22 TSİ Ankara/ Çankaya- Belediye

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