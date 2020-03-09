Haberler Ankara Haberler Ankara
Dün 10:44 TSİ- Sağlık G: Dün 10:46 TSİ

Prostat büyümesi lazerle tedavi edilebiliyor

İlerleyen yaşla birlikte görülme sıklığı artan prostat hastalıkları, erkeklerin kabusu olmaya devam ediyor.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
mask

İlerleyen yaşla birlikte görülme sıklığı artan prostat hastalıkları, erkeklerin kabusu olmaya devam ediyor. İdrar yapmayı zorlaştıran bir sorun olan iyi huylu prostat büyümesi, hastaların fiziksel sağlığının yanında psikolojilerini; iş, sosyal ve cinsel yaşamlarını da olumsuz etkileyebiliyor. Bu hastalığın tedavisi ise son yıllarda lazer teknolojisindeki ilerlemeler sonucunda geliştirilen HoLEP yöntemi ile ağrısız, kesisiz ve kansız bir şekilde gerçekleştirilebiliyor. Memorial Ankara Hastanesi Üroloji Bölümü’nden Doç. Dr. Berkan Reşorlu, iyi huylu prostat büyümesinin tedavisinde kullanılan HoLEP yöntemi ile ilgili bilgi verdi.

İyi huylu prostat büyümesi idrar problemlerine yol açıyor

İyi Huylu Prostat Büyümesi (BPH) yaşla birlikte büyüyen prostatın, etrafını sardığı mesanenin (idrar torbası) çıkışını tıkaması ve idrar akımına engel olması durumudur. Bu rahatsızlık 50 ve 60’lı yaşlardaki erkeklerin yaklaşık yarısında; daha ileri yaş grubundaki erkeklerin ise yüzde 90’ın da idrar yapmakla ilgili problemlere yol açmaktadır. BPH’nın yaşlanmayla birlikte erkeklerde oluşan hormonal değişikliklerle ilişkili olduğu düşünülmektedir.

Tedavide geç kalınması böbrek yetmezliğine sebep olabilir

Zayıf idrar akımı, kesik kesik idrar yapma, idrarını tam boşaltamama hissi, sık idrara gitme, gece idrara kalkma, ani sıkışma hissi ve idrardan kan gelmesi prostat büyümesinin başlıca belirtileri arasında yer almaktadır. İlerlemiş ve müdahalede gecikilmiş prostat büyümesi vakalarında, hastanın yaşam konforunun bozulmasının yanı sıra böbrek yetmezliği gibi ciddi problemler de ortaya çıkabilmektedir.

Hastanın tıbbi öyküsü ve muayene tanı için önem taşır

İyi huylu prostat büyümesinin tanısı konulurken, hastanın tıbbi öyküsünün ayrıntılı ve dikkatli bir şekilde alınması gerekmektedir. BPH teşhisinde, prostatın muayenesi de ayrıca önem taşırken, hastanın durumuna göre Prostat Spesifik Antijen (PSA) testi, idrar akım testi, işeme sonrası kalan idrar miktarı ölçümü, ultrasonografi ve sistoskopi gibi test ve görüntüleme yöntemleri de kullanılmaktadır.

Tedavi hastanın durumuna göre belirlenir

İyi huylu prostat büyümesinde uygulanacak tedavi yöntemleri, uzman hekim tarafından hastanın durumuna göre belirlenmektedir. Hastanın şikâyetlerinin şiddetine bağlı olarak uygulanabilecek takip, ilaç tedavileri, girişimsel ve cerrahi tedaviler bulunmaktadır. Eğer hastada BPH belirtileri hafif düzeyde görülüyorsa takip edilmekte, orta düzeyde görülüyorsa ilaç ve girişimsel yöntemler kullanılmakta, ileri düzeyde görülüyorsa cerrahi yöntemlere (ameliyat) başvurulmaktadır.

HoLEP ile kesisiz ve kansız ameliyat şansı

HoLEP ameliyatının açılımı “Holmium Laser Enucleation of Prostate” olup, lazer yardımıyla büyümüş olan prostat iç dokusunun (adenom) kapsülden ayrılarak çıkarılması anlamına gelmektedir. Bu işlem herhangi bir kesi yapılmadan idrar kanalından bir endoskop vasıtasıyla girilerek yapılmaktadır. Lazer yardımıyla kapsülünden ayrılan prostat dokusu daha sonra idrar torbasının içinde çok küçük parçalara ayrılarak dışarı alınmaktadır.

HoLEP ile kanama miktarı ve iyileşme süresi azalır

Bu işlem açık prostat ameliyatından farklı olarak herhangi bir kesi olmaksızın tamamen kapalı olarak gerçekleştirilmektedir. Açık prostat ameliyatına göre kanama miktarı çok daha az olmakta, sonda kalış süresi ve hastanede yatış zamanı daha kısa sürmektedir. Hastalar açık ameliyata göre çok daha konforlu ve hızlı bir iyileşme süreci yaşayarak erken dönemde günlük yaşantılarına dönebilmektedir. Geniş görüş altında direk gözle görülerek yapıldığı için içeride hiç doku kalmamakta, dolayısıyla açık prostat ameliyatına göre daha iyi sonuçlar elde edilmektedir.

Hastalığın tekrarlama riski yok denecek kadar azdır

Bu tekniğin TUR ve Greenlight gibi diğer kapalı prostat ameliyatlarına göre sağlamış olduğu önemli üstünlükleri bulunmaktadır. HoLEP ameliyatında prostat dokusunun kapsülü dışında kalan kısmının tamamı çıkarıldığı için hastalığın tekrarlama riski neredeyse yok denecek kadar azdır. TUR ve Greenlight gibi kapalı yöntemlerle yapılan ameliyatlarda prostat dokusunun tam olarak çıkarılamaması nedeniyle sonuçlar özellikle büyük prostatlarda HoLEP kadar başarılı olamayabilmektedir. Bu ameliyatlarda kalan prostat dokusu zamanla büyüyebilmekte ve bir süre sonra tekrar benzer şikayetlere sebep olabilmektedir.

Ameliyat sonrası cinsel işlev bozukluğu ve idrar kaçırma durumu yaşanmıyor

HoLEP ameliyatında kullanılan lazer enerjisinin etkilediği doku derinliği çok az olmaktadır. Bu nedenle prostatın dışında seyreden ve ereksiyonu (sertleşmeyi) sağlayan sinirleri etkilememekte, dolayısıyla ameliyat sonrası cinsel işlev bozukluğu gibi sorunlar görülmemektedir. Yine idrar tutmayı sağlayan sfinkter denilen yapı bu ameliyatta müdahale edilen alanın dışında kaldığı ve korunduğu için işlem sonrası idrar kaçırma gibi problemler de izlenmemektedir.
# SAĞLIK HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
İdrar kaçırma sebebinizin altında hayati bir risk olabilir mask
İdrar kaçırma sebebinizin altında hayati bir risk olabilir
GSK’dan koronovirüs aşısı için önemli iş birliği mask
GSK’dan koronovirüs aşısı için önemli iş birliği
Glokom tedavisinde gecikmeyin mask
Glokom tedavisinde gecikmeyin
Süt içerek soğuğa karşı direnç kazanın mask
Süt içerek soğuğa karşı direnç kazanın
“Tablet ve Telefonlar Çocukların Algılarını Sınırlıyor” mask
“Tablet ve Telefonlar Çocukların Algılarını Sınırlıyor”
Koronavirüse Karşı Bağışıklık Sisteminizi Güçlendirin mask
Koronavirüse Karşı Bağışıklık Sisteminizi Güçlendirin
35 yaş ve üzeri gebelikte bu uyarılara dikkat! mask
35 yaş ve üzeri gebelikte bu uyarılara dikkat!
Coronavirus’ün ilk belirtisi gözde olabilir mask
Coronavirus’ün ilk belirtisi gözde olabilir
Koronavirüs sağlık için ambalajın önemini hatırlattı mask
Koronavirüs sağlık için ambalajın önemini hatırlattı
Virüs, tatil planlarını da etkiledi mask
Virüs, tatil planlarını da etkiledi

Dün 10:44 TSİ - Sağlık

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
İdrar kaçırma sebebinizin altında hayati bir risk olabilir mask
İdrar kaçırma sebebinizin altında hayati bir risk olabilir
Prostat büyümesi lazerle tedavi edilebiliyor mask
Prostat büyümesi lazerle tedavi edilebiliyor
Glokom tedavisinde gecikmeyin mask
Glokom tedavisinde gecikmeyin
Süt içerek soğuğa karşı direnç kazanın mask
Süt içerek soğuğa karşı direnç kazanın
Bu yöntem kronik ağrılarınıza son verecek mask
Bu yöntem kronik ağrılarınıza son verecek
Corona Korkusu, Corona Gerçeğinden Daha Büyük mask
Corona Korkusu, Corona Gerçeğinden Daha Büyük
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 16 B
Cinderesi’nde ilk kazma vuruldu mask
Cinderesi’nde ilk kazma vuruldu
Başkan Yaşar'dan Cumhurbaşkanına mektup mask
Başkan Yaşar'dan Cumhurbaşkanına mektup
Mamak’ın gizli cenneti keşfediliyor mask
Mamak’ın gizli cenneti keşfediliyor
Büyükşehir ihalelerinde canlı yayın rekorları kırılıyor mask
Büyükşehir ihalelerinde canlı yayın rekorları kırılıyor
Başkent'te alt ve üst geçitlere 7/24 takip mask
Başkent'te alt ve üst geçitlere 7/24 takip
Başkent’te öncelik sağlıklı altyapı mask
Başkent’te öncelik sağlıklı altyapı

GALERİ

Mamak Mehmetçik için tek yürek mask
Mamak Mehmetçik için tek yürek
Keçiören’den Bahar Kalkanı Harekâtı’na dualarla destek mask
Keçiören’den Bahar Kalkanı Harekâtı’na dualarla destek
ATO’dan Üyelerine 7/24 Belge Hizmeti mask
ATO’dan Üyelerine 7/24 Belge Hizmeti
Koç Holding “MLMM 4.0” atağını Tüpraş ile başlattı mask
Koç Holding “MLMM 4.0” atağını Tüpraş ile başlattı
Kulvarları farklı olsa da aynı okulda motive oluyorlar mask
Kulvarları farklı olsa da aynı okulda motive oluyorlar
İstanbul Devlet Tiyatrosunda Bu Hafta (21 Ocak-26 Ocak) mask
İstanbul Devlet Tiyatrosunda Bu Hafta (21 Ocak-26 Ocak)
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 16 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL