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Dün 11:04 TSİ- Belediye G: Dün 12:46 TSİ

Başkan Yaşar yeni projeleri inceledi

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Fen İşleri Müdürlüğü’nü ziyaret ederek bürokratları ile bir araya geldi.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
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Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Fen İşleri Müdürlüğü’nü ziyaret ederek bürokratları ile bir araya geldi. Yenimahalle’de devam eden çalışmaları inceleyerek seçim döneminde vatandaşa söz verilen projelerin ön çalışmalarını denetleyen Yaşar, “Vatandaşa verdiğimiz sözlerin arkasındayız.” dedi.

Macun Mahallesi’nde bulunan Yenimahalle Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’ne Başkan Yardımcısı Yaşar Neslihanoğlu ile birlikte giderek Yenimahalle için hazırlanan projeleri inceleyen Yaşar, “Yenimahalle’nin geleceğini düşünerek hazırladığımız ve söz verdiğimiz projelerin ön çalışmaları devam ediyor. Çalışanlarımız ve bürokratlarımız yeni projelerin hayata geçirilmesi için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.” dedi.

Yaşar, “Vatandaşa fayda sağlamayan projeye imza atmam”

Yenimahalle’de devam eden projeler ve çalışmalar hakkında birim müdüründen bilgi alan Yaşar, “ilçenin geleceğini planlayarak seçim döneminde vatandaşa söz verdiğimiz Alzheimer ve Yaşlı Yaşam Merkezi, Cumhuriyet Akademisi, Ata Mahallesi Yüzme Havuzu, Ata Mahallesi Kreşi ve Çiğdemtepe Kapalı Pazar Yeri ve Sosyal Tesisleri projeleri için ön hazırlıklar tüm hızıyla sürüyor. Haziran ayına kadar bütçemizi planlayarak, ülke olarak ekonomik sıkıntılar yaşadığımız bu dönemde ilçemize değer katmaya devam edecek, projelerimizi hayata geçireceğiz. Yenimahalle’de göreve geldiğimiz günden bu yana vatandaş odaklı hizmet sunuyoruz. İlçe sakinlerine fayda sağlamayan hiçbir projenin altına imza atmadık, atmayacağız. Amacımız vatandaşın verdiği vergileri savurganlıkla değil, ilçeye fayda sağlayan ve değer katan projelerde kullanmak.” şeklinde konuştu.

“Her şey Yenimahalle’nin geleceği için”

Yenimahalle’de günü kurtarmak için değil ilçe sakinlerinin yıllarca hizmet alacağı projelerin hayata geçirildiğini belirten Yaşar, “65 yaş üstü vatandaşların sosyal yaşama katılmalarını, içerisinde zihinsel, fiziksel, Psiko- sosyo aktiviteler, eğlence, hobi ve sanat aktivitelerini barındıran, hastaların günlük yaşam faaliyetlerini keyifli geçirmelerini amaçlayan Alzheimer ve Yaşlı Yaşam Merkezi vatandaşımıza fayda sağlayacak ve ilçemizde büyük bir eksikliği kapatacak bir projedir. Bunun yanında Yenimahalleli gençlerin sosyal, kültürel, sağlık, spor ve bilişim alanlarında desteklenmesi ve kişisel gelişimlerini sağlaması için Cumhuriyet Akademisi’ni kısa zamanda ilçeye kazandıracağız. Ata mahallesine planladığımız yüzme havuzu ve miniklerimiz için kreş binası da hayata geçireceğimiz projeler arasındadır. Cumhuriyetin ilçesi Yenimahalle’yi tercih edilen ve yaşamaktan keyif alınan bir ilçe konumuna getirdik. Bu anlayışla çalışmalarımızı sürdürecek, Yenimahalle için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz.” ifadelerinde bulundu.
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Dün 11:04 TSİ Ankara/ Yenimahalle- Belediye

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