Haberler Ankara Haberler Ankara
Dün 11:17 TSİ- Belediye G: Dün 13:15 TSİ

Keçiören’de sinek ve sivrisineklere larvasit önlemi

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “İlçe genelinde sinek ve sivrisineklere yönelik ilaçlama çalışmalarımız aralıksız devam ediyor.''

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
mask

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “İlçe genelinde sinek ve sivrisineklere yönelik ilaçlama çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. Özellikle Ovacık’taki su birikintilerine yönelik larvasit ve ilaçlama çalışmalarımızı yoğunlaştırdık. Böylece sinek oluşumuna önlem alıyor, haşere artışının önüne geçiyoruz.” dedi.

Keçiören Belediyesi Çevre Koruma Müdürlüğü ekipleri kış mevsiminin etkisini kaybetmesiyle birlikte ilçe genelinde sinek ve sivrisineklere karşı ilaçlama çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, özellikle Keçiören Ovacık bölgesinde bulunan sazlık, gölet ve akarsu yataklarında larvasit çalışmalarını yoğunlaştırdı.  

“İLAÇLAMA ÇALIŞMALARIMIZ ARALIKSIZ DEVAM EDECEK”

Başkan Altınok, yaz mevsiminde yoğunlaşan sinek ve sivrisineklere karşı önlem aldıklarını belirterek, “Mevsimlerin yön şaşırması ve yaz yağışlarının artış göstermesi sinek ve sivrisinekler için üreme alanlarında da artışa sebep oluyor. Yaz mevsimi boyunca rutin olarak ilaçlama yapıyoruz. Ancak sinek ve sivrisineklere karşı larva dönemindeyken önlem almak yazın oluşan yoğun haşere sorununu en aza indiriyor. Vatandaşımızın sağlıklı bir yaz mevsimi geçirmesi için periyodik olarak çalışmalarımız devam edecek.” dedi.
# BELEDİYE HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Polatlı içme suyu hattına neşter mask
Polatlı içme suyu hattına neşter
8 Mart'ta tarih ve kültür kokan yolculuk mask
8 Mart'ta tarih ve kültür kokan yolculuk
Sincan’da Kadınlar Günü Buluşması mask
Sincan’da Kadınlar Günü Buluşması
Yenimahalle’den 8 Mart’a özel sergi açılışı mask
Yenimahalle’den 8 Mart’a özel sergi açılışı
Büyükşehir'in yeni icadı: AS-TA-MA mask
Büyükşehir'in yeni icadı: AS-TA-MA
Başkan Altınok: ''Parklarımız daha sağlıklı ve güvenli'' mask
Başkan Altınok: ''Parklarımız daha sağlıklı ve güvenli''
Kutludüğün'de görkemli açılış mask
Kutludüğün'de görkemli açılış
Yenimahalle'nin sihirli ıstakasından bir şampiyonluk daha mask
Yenimahalle'nin sihirli ıstakasından bir şampiyonluk daha
Ankaralı Tekstilcilerden Taşdelen'e ziyaret mask
Ankaralı Tekstilcilerden Taşdelen'e ziyaret
Büyükşehir Belediyesi‘nde Anlamlı Kadınlar Günü Etkinliği mask
Büyükşehir Belediyesi‘nde Anlamlı Kadınlar Günü Etkinliği

Dün 11:17 TSİ Ankara/ Keçiören- Belediye

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Polatlı içme suyu hattına neşter mask
Polatlı içme suyu hattına neşter
Yenimahalle’den 8 Mart’a özel sergi açılışı mask
Yenimahalle’den 8 Mart’a özel sergi açılışı
Büyükşehir'in yeni icadı: AS-TA-MA mask
Büyükşehir'in yeni icadı: AS-TA-MA
Başkan Altınok: ''Parklarımız daha sağlıklı ve güvenli'' mask
Başkan Altınok: ''Parklarımız daha sağlıklı ve güvenli''
Kutludüğün'de görkemli açılış mask
Kutludüğün'de görkemli açılış
Yenimahalle'nin sihirli ıstakasından bir şampiyonluk daha mask
Yenimahalle'nin sihirli ıstakasından bir şampiyonluk daha
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 16 B
Cinderesi’nde ilk kazma vuruldu mask
Cinderesi’nde ilk kazma vuruldu
Başkan Yaşar'dan Cumhurbaşkanına mektup mask
Başkan Yaşar'dan Cumhurbaşkanına mektup
Mamak’ın gizli cenneti keşfediliyor mask
Mamak’ın gizli cenneti keşfediliyor
Büyükşehir ihalelerinde canlı yayın rekorları kırılıyor mask
Büyükşehir ihalelerinde canlı yayın rekorları kırılıyor
Başkent'te alt ve üst geçitlere 7/24 takip mask
Başkent'te alt ve üst geçitlere 7/24 takip
Başkent’te öncelik sağlıklı altyapı mask
Başkent’te öncelik sağlıklı altyapı

GALERİ

Mamak Mehmetçik için tek yürek mask
Mamak Mehmetçik için tek yürek
Keçiören’den Bahar Kalkanı Harekâtı’na dualarla destek mask
Keçiören’den Bahar Kalkanı Harekâtı’na dualarla destek
ATO’dan Üyelerine 7/24 Belge Hizmeti mask
ATO’dan Üyelerine 7/24 Belge Hizmeti
Koç Holding “MLMM 4.0” atağını Tüpraş ile başlattı mask
Koç Holding “MLMM 4.0” atağını Tüpraş ile başlattı
Kulvarları farklı olsa da aynı okulda motive oluyorlar mask
Kulvarları farklı olsa da aynı okulda motive oluyorlar
İstanbul Devlet Tiyatrosunda Bu Hafta (21 Ocak-26 Ocak) mask
İstanbul Devlet Tiyatrosunda Bu Hafta (21 Ocak-26 Ocak)
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 16 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL