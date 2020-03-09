Ankaralı Tekstilcilerden Taşdelen'e ziyaret

Ankara Tekstil ve Tekstil Ürünleri Sanayicileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Yaşar Tanrıverdi ve beraberindeki heyet, Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen'i ziyaret etti. Ziyarette tekstil sektörüne yön veren işletme sahiplerinin yaşadıkları sorunlar ve çözüm yolları konuşuldu.

Başkent Ankara'da tekstil sektörüne yön veren işletme sahiplerini makamında ağırlayan Taşdelen, var olan işletmelerin büyük çoğunluğunun Ankara'nın merkezi Kızılay bölgesinde olduğunu belirtti. Kızılay kent merkezinin gündüz nüfusunun 2,5 milyonu bulduğunu söyleyen Taşdelen şunları söyledi:

"Küçük işletmelerin ayakta durabilmesi için biz üzerimize düşen ne varsa yapıyoruz ve yapmaya da devam edeceğiz. Kızılay bölgesinde başlattığımız yenileme çalışmaları ile bu bölgenin çehresi değişti. Yenilediğimiz sokaklarda aydınlatma çalışmalarıyla birlikte akşam saatlerinde ışıl ışıl olan bölgeye vatandaşlar hiçbir kaygı duymadan gelmeye başladılar. Kent merkezine gelen vatandaşlar alışveriş yaparak ülke ekonomisine katkı sundular."

Tekstil sektöründe dernek üyelerinin ve işletme sahiplerinin yaşadıkları sorunları Taşdelen'le paylaşan Ankara Tekstil ve Tekstil Ürünleri Sanayicileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Yaşar Tanrıverdi samimi bir ortamda gerçekleşen görüşmenin ardından Taşdelen'e plaket sundu.