Yenimahalle'nin sihirli ıstakasından bir şampiyonluk daha

Yenimahalle Belediyesi’nin Sihirli Istakası Eylül Kibaroğlu, 28 Şubat-1Mart tarihleri arasında Antalya’da düzenlenen 2020 Türkiye Pool ( Cepli ) Bilardo Şampiyonası 1. Etap 10 top müsabakalarını namağlup tamamlayarak Genel Büyük Kadınlarda Türkiye 1’incisi oldu.

10 yıldır üst üste Türkiye Şampiyonu olan başarılı sporcu 8-18 Mayıs tarihleri arasında Finlandiya’da düzenlenecek olan Avrupa Şampiyonası’nda Milli Takım’da yerini alarak ülkemizi temsil edecek.

Gözler Avrupa Şampiyonası’nda

12 yaşından beri bilardo sporunda başarıdan başarıya koşan Kibaroğlu, Antalya’da 40 kadın sporcu arasından yenilgisiz olarak finale çıktı. Finalde rakibini farklı mağlup eden Yenimahalle’nin Sihirli Istakası Eylül Kibaroğlu, “12 yaşımdan beri azimle ve disiplinli çalışarak bu günlere geldim. Bilardoyu çok seviyorum. Yenimahalle’yi uluslararası turnuvalarda temsil etmekten dolayı gurur duyuyorum. Mayıs ayında Finlandiya’da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası’nda, 24 ülkeden 64 sporcuyla mücadele edeceğim. Şampiyonadan başarıyla döneceğime inancım tam. Başkanımız Fethi Yaşar’a vermiş olduğu destek için teşekkür ediyorum.” dedi.

Gençlere yatırım geleceğe yatırımdır

Yenimahalle’de gençlerin ve çocukların geleceğe umutla bakmasını hedefleyerek, gençlere her türlü desteğin verildiğini belirten Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, “Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün bizlere hedef gösterdiği çağdaş medeniyetler seviyesine ulaşabilmek için tüm yatırımlarımızı gençlerimize ve çocuklarımıza yapmalıyız. Göreve geldiğimiz günden beri, ilçe genelinde öncelikle eğitim olmak üzere kültür, sanat ve spor gibi alanlarda gençlerimiz için ne gerekiyorsa yaptık. Gençlere yapılan yatırım, geleceğe yapılan yatırımdır. Yenimahalle’yi Türkiye’de ve dünyada temsil eden kulüp sporcularımızın başarılarının devamını diliyorum.” diye konuştu.