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Başkan Altınok: ''Parklarımız daha sağlıklı ve güvenli''

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Göreve başladığımızdan itibaren şu ana kadar 110 parkımızı yeniledik.''

Elif Duman
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Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Göreve başladığımızdan itibaren şu ana kadar 110 parkımızı yeniledik. Aynı zamanda parklarımızda gerçekleştirdiğimiz tadilat çalışmaları ve çocuk oyun parklarımızda yürüttüğümüz yıkama ve dezenfekte işlemleriyle parklarımız daha sağlıklı ve güvenli” dedi.

VİRÜSLERE KARŞI OYUN ALANLARI DEZENFEKTE EDİLİYOR

Keçiören Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü yetkilileri tarafından çocuk oyun parklarında yürütülen yıkama ve dezenfekte çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Çocukları virüslere karşı korumak için aylık rutin olarak sürdürülen yıkama ve dezenfekte işlemleri daha da sıklaştırılarak parklar yaza hazırlanıyor.

“ÇOCUKLARIN VE AİLELERİN GÖNLÜ RAHAT OLSUN”

Ailelerin ve çocukların gönül rahatlığıyla parklarda vakit geçirebileceklerine dikkati çeken Başkan Altınok, “Sağlıklı bir toplumun temeli spordur. Sporu ve hareketi de sağlıklı bir ortamda yapmak oldukça önemlidir. Bu anlamda gerek çocuklarımızın gerekse ailelerimizin sağlığını önemsiyor, parklarımızı daha sağlıklı ve güvenli hale getiriyoruz” dedi.

“110 PARKIMIZI KOMPLE YENİLEDİK”

Keçiören’in park zengini bir ilçe olduğunu da vurgulayan Başkan Altınok, şunları söyledi:

“İlçemizde 400 civarında parkımız var. Yenilerini de yeşil alanlarıyla birlikte yapmaya devam ediyoruz. Şu ana kadar 110 parkımızı komple yeniledik. Yeni park projelerimizle ve buralarda oluşturacağımız yeşil alanlarla şehrimizi daha yaşanabilir bir hale getireceğiz. Bağlum`a 200 dönümlük bir Millet Bahçesi yapıyoruz. Ovacık`ta 69 bin metrekare alanı ağaçlandırmaya bağışladık. Bunu büyük bir rekreasyon alanıyla 100 bin metrekareye çıkartıyoruz. Ankara`ya Atatürk Orman Çiftliği’nden daha büyük bir yeşil alan kazandırmış olacağız. Burası Ankara`ya nefes aldıracak çok büyük bir akciğer olacak. Görev süremizde Keçiören`deki bütün sokakları da ağaçlandıracağız.”
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Dün 11:59 TSİ Ankara/ Keçiören- Belediye

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