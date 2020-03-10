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Magazin Camiası aşk haberleriyle dolu bir ayı geride bıraktı!

Şubat ayında magazin ve sanat dünyasının en çok konuşulan ünlü isimleri belirlendi.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
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İşte Medya Takip Merkezi’nin (MTM), Magazin Gazetecileri Derneği için her ay düzenli olarak hazırladığı raporun detayları…

Magazin ve sanat dünyası birbirinden çarpıcı gelişmelerin yaşandığı Şubat ayını geride bıraktı. Yapılan medya araştırmasına göre; Şubat ayının en popüler ismi sevilen yarışma programı Survivor 2020 ile ekranlara dönen Acun Ilıcalı oldu. Listede Ilıcalı’yı sürpriz aşkları ile medyanın ilgi odağı haline gelen Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya çifti takip etti. Magazin camiasından birçok ismin aşk haberleri ile medyaya yansıması da ilgi çekti.

Ilıcalı’nın adaya girişi yankı uyandırdı!

Acun Ilıcalı’nın yapımcılığını ve sunuculuğunu üstlendiği Survivor 2020 Ünlüler Gönüllüler yarışmasında, Dominik adasına görkemli girişi medyada büyük yankı uyandırdı. Medya patronu, önce üç tekerlekli bir araç ile ilerlerken sonrasında bir Off-Road aracına binerek yoluna devam etti. Son olarak Jet-Ski’ye binip Dominik adasına varan Ilıcalı, tam anlamıyla bir görsel şölen yaşattı.  Aylardır zirvedeki yerini kaptırmayan Acun Ilıcalı, 7 bin 3 haber ile Şubat ayında da en çok konuşulan ünlü isim oldu.

Aşklarını itiraf ettiler!

Magazin gündemine bomba gibi düşen Serenay Sarıkaya- Cem Yılmaz birlikteliği, Şubat ayında da konuşulmaya devam etti. Geçtiğimiz ay birlikte görüntülenen Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya, aşk iddialarını yalanlasalar da, ikilinin Atina kaçamağı magazin gündemine bomba gibi düştü. Tatil dönüşü havalimanında magazin objektiflerine yakalanan çift, sonunda sessizliğini bozdu. Muhabirlerin sorularına "Söyleyecek bir şey yok, her şey gördüğünüz gibi" açıklamasında bulunan Serenay Sarıkaya, birlikteliklerini bir nevi itiraf etmiş oldu.  Aşk hayatları ile medyada büyük merak uyandıran çift, Şubat ayının en popüler isimlerinden oldu. Cem Yılmaz ay boyunca 6 bin 977 habere yansırken, Serenay Sarıkaya ise 5 bin 417 haberde adından bahsettirdi.

Defne Samyeli gönlünü yeni bir komedyene mi kaptırdı?

Ünlü komedyen Cem Yılmaz ile ayrıldıktan sonra, Serenay Sarıkaya ile olan birlikteliğine 'Konduramadım' açıklamasında bulunan Defne Samyeli, büyük bir sessizliğe bürünmüştü. Geçtiğimiz ay bankacılığı bırakıp komedyenliğe geçiş yapan Kaan Sekban ile objektiflere yakalanan Samyeli, gönlünü yeni bir komedyene mi kaptırdı sorusunu da beraberinde getirdi. Ünlü komedyen Sekban’ın çok eski bir arkadaşı olduğunu ve aralarında bir aşkın olmadığını açıklayan Samyeli, medyada 3 bin 907 haberde yer aldı.
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