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Başkan Yaşar, kadın bürokratlarıyla buluştu

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü vesilesiyle belediyede çalışan kadın bürokratlarıyla makamında bir araya geldi.

Elif Duman
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Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü vesilesiyle belediyede çalışan kadın bürokratlarıyla makamında bir araya geldi.

Yenimahalle’nin en fazla kadın müdür ile hizmet üreten ilçe belediyesi olduğuna dikkat çeken Yaşar, “Kadının olduğu yerde intizam, nezaket ve hoşgörü vardır. Sizler Yenimahalle’nin kadınlara bakış açısını ortaya koyuyorsunuz. Çağdaş Yenimahalle’nin yüzü sizsiniz. Siz ne kadar başarılı olursanız kadınlar da Yenimahalle’deki belediye hizmetleri de o kadar başarılı olur.” dedi.

Bu başarı hepinizin

Belediye personelleri başta olmak üzere tüm kadınların gününü kutlayan Başkan Yaşar, “Yenimahalle bugün Türkiye’nin en gelişmiş, en sorunsuz, örnek gösterilen ilçe belediyelerinden biri. Bunu daha da ilerilere taşıyacağız. Bu başarı hepimizin. Her birinizin bu ilçeye çakılan her çivide emeği, alın teri var. Hepiniz benim kardeşimsiniz. Ben başkanınız olarak sizlerden çok memnunum. Yenimahalle’nin müdürleri olmak bir ayrıcalık olsun. Hesaplı gidin. İlçe sakinlerimizin kaynaklarını verimli kullanın. Evlerinizin bütçesine nasıl itina ediyorsanız, belediyenin imkanlarına da öyle özenle bakmanızı istiyorum. Başarılarınızın da devamını diliyorum. Emekçi kadınlar gününüz kutlu olsun.” dedi.
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Bugün 11:51 TSİ Ankara/ Yenimahalle- Belediye

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