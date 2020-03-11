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Osmanlıspor, Eskişehirspor maçı taktiklerini çalıştı

Osmanlıspor, Eskişehirspor’la oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı taktik ağırlıklı antrenmanla devam ettirdi.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
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TFF. 1. Lig’in 27. haftasında sahasında Eskişehirspor’u ağırlayacak olan başkent ekibi bu maçın hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör İsmet Taşdemir yönetimindeki antrenman 1 saat sürdü.

Tedavisi tamamlanan Barış Zeren takımla birlikte çalışmalara başlarken Tugay Kacar takımdan ayrı bireysel antrenman yaptı.

Mor-sarılı ekip ısınma koşusu ve topla ısınma çalışmasıyla antrenmana başladı. Daha sonra 5’e 2 top kapma oyununa geçen mor-sarılı ekip tam sahada taktik ağırlıklı maçla antrenmanı tamamladı.
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Osmanlıspor, Eskişehirspor maçı taktiklerini çalıştı mask
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