Osmanlıspor, Eskişehirspor maçı taktiklerini çalıştı

TFF. 1. Lig’in 27. haftasında sahasında Eskişehirspor’u ağırlayacak olan başkent ekibi bu maçın hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör İsmet Taşdemir yönetimindeki antrenman 1 saat sürdü.
Tedavisi tamamlanan Barış Zeren takımla birlikte çalışmalara başlarken Tugay Kacar takımdan ayrı bireysel antrenman yaptı.
Mor-sarılı ekip ısınma koşusu ve topla ısınma çalışmasıyla antrenmana başladı. Daha sonra 5’e 2 top kapma oyununa geçen mor-sarılı ekip tam sahada taktik ağırlıklı maçla antrenmanı tamamladı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz