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Pursaklar'da Koronavirüsü Eğitimi

Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü tarafından Pursaklar Belediye personeline koronavirüsü (Covid-19) eğitimi verildi.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
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Pursaklar Belediyesi Meclis salonunda tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Covid-19) hastalığı ile ilgili bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi. Belediye personeline koronavirüsten korunma önlemleri hakkında eğitim semineri verildi. Kış aylarında artış gösteren gribal enfeksiyonlar ve Çin'den başlayarak tüm dünyayı etkisi altına alan ölümcül bir virüs olan Koronavirüsü hakkında önemli bilgiler verildi. Kış mevsiminde insan vücudunun hastalıklar karşısında savunmasız kalıp, bağışıklık sisteminin zayıfladığı bu zamanlarda insan vücudu en düşük seviyededir.

Koronavirüsü’nün bulaşma ve klinik özelliklerine değinen Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Dr. Özlem Sarıca Saraçoğlu; Hastalığın başlangıcındaki ilk kaynak olarak Wuhan Deniz Ürünleri Pazarında satılan vahşi hayvanlar düşünülmekle birlikte, insandan insana ve sağlık merkezlerinde bulaştığı bildirilmiştir. Şu ana kadar hastalığın bulaşma yolunun damlacık yoluyla olduğu görülmüştür. Ortalama kuluçka süresi 2 ile 14 gün arasında olabileceği düşünülmekle birlikte şu an için bulaştırıcılık süresi ve virüsün dış ortama dayanma süresi net olarak bilinmemektedir.” ifadelerini kullandı.

Seminerde koronavirüs hakkında bilinmesi gereken bilgiler aktarılırken merak edilen sorular da cevaplandıktan sonra son buldu.
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Bugün 11:01 TSİ Ankara/ Pursaklar- Belediye

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