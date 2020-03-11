Ampute Takımı Başkan Demirel'i ziyaret etti

Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Etimesgut Belediyesi Ampute takımı futbolcuları Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel'i ziyaret ettiler.

Demirel, ligde 2. sırada bulunan ampute takımından şampiyonluk beklediğini ifade ederek, "Milli takımdan 6 futbolcu bizim takımımızda mücadele ediyor. Takımımızın başarısı milli takımın başarısını büyük ölçüde etkiliyor. Bu yönüyle ampute takımımızın maçlarına en iyi şekilde hazırlanması için Devlet Bahçeli Tesislerimiz bünyesinde sahalar ve antrenman alanlarımız yer alıyor. Takımımıza bundan sonraki maçlarında başarılar diliyorum." dedi.

Teknik Direktör İsmail Temiz de, takıma sağladığı büyük destek için Demirel'e teşekkür ederek başarı sözü verdi.