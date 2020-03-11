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Yenimahalle'de ücretsiz tiyatrolar devam ediyor

Yenimahalle Belediyesi, minik tiyatro severleri birbirinden renkli ve eğitici tiyatro oyunları ile buluşturmaya devam ediyor.

Elif Duman
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Yenimahalle Belediyesi, minik tiyatro severleri birbirinden renkli ve eğitici tiyatro oyunları ile buluşturmaya devam ediyor. Çocuk edebiyatına ölümsüz eserler kazandıran İngiliz Yazar Lewis Carroll’un dünya çocuk klasikleri arasında yer alan eserinden uyarlanan “ Alis Harikalar Diyarında” Yenimahalleli miniklerle buluştu.

Dört Mevsim Tiyatro Salonu’nu dolduran yüzlerce minik tiyatrosever, Gökhan Akdoğan’ın uyarlayıp yönettiği, müzikli ve danslı çocuk oyununda heyecan dolu dakikalar yaşadı.

Beyaz bir tavşanın peşine takılarak kendini harikalar diyarında bulan Alis’in fantastik karakterler ile birlikte Kırmızı Kraliçeye karşı verdiği mücadeleyi meraklı bakışlarla izleyen minik Yenimahalleliler, müzik ve dansla dolu tiyatro oyununu büyük keyifle izledi.

Mart ayı tiyatro ile dolup taşacak

İlk perdesi minik tiyatroseverlerden tam not alan ve genç oyuncuların sahne performanslarıyla göz doldurduğu “Alis Harikalar Diyarında” müzikli çocuk oyunu; 17-24-31 Mart tarihlerinde saat 10.00’da, 15-22 Mart tarihlerinde saat 13.00’da, 19-26 Mart ve 2 Nisan tarihlerinde saat 14.00’da hafta içi okullara, hafta sonu da ailelere tiyatro keyfi yaşatacak.

Okullar için randevu almak isteyenler 526 25 38’i arayarak rezervasyon yaptırabilirler.
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Bugün 11:42 TSİ Ankara/ Yenimahalle- Belediye

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