Başkan Yavaş’tan engelli çiftlere müjde

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’tan, Başkent’te yaşayan engelli çiftlere ücretsiz nikah müjdesi geldi. Engelli vatandaşların Büyükşehir Belediyesi tarafından kıyılan nikahlarda nikah ücreti ödememesine ilişkin Başkanlık yazısı Büyükşehir Belediye Meclisinde oy birliğiyle kabul edildi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Başkent’te yaşayan ve evlenecek engelli vatandaşları mutlu edecek bir karara imza attı.

Engelli vatandaşların nikah ücreti ödememesine ilişkin Başkanlık Yazısı Büyükşehir Belediye Meclisinde oy birliği ile kabul edildi.

YÜZDE 40 VE ÜZERİ ENGELİ OLAN VATANDAŞLARDAN NİKAH ÜCRETİ ALINMAYACAK

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi Mart ayı toplantısı 2. oturumunda görüşülen ve kabul edilen Başkanlık yazısıyla yüzde 40 ve üzeri engeli olan vatandaşlar Büyükşehir Belediyesinin kıydığı nikahlarda bundan sonra nikah ücreti ödemeyecek.

Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Evlendirme Şube Müdürlüğü tarafından kıyılacak nikahlarda engelli vatandaşlardan evlilik cüzdanı ücreti hariç nikah ücreti alınmayacak.

Engelli vatandaşların Ankara’da mücavir alanlar içerisinde ikamet ediyor olması şartının yer aldığı Başkanlık Yazısında, “Engelli Sağlık Kurulu raporu ile tespit edilmiş en az yüzde 40 ve üzeri, ilgili Bakanlıkça verilmiş engelli kartına sahip olan engelli vatandaşlardan Mal Müdürlüğünden temin edilerek kıymetli evraklar kapsamında ücret ödenerek alınan Uluslararası Aile Cüzdan bedeli (140,00 TL) hariç olmak üzere Belediye nikah kıyma hizmetlerinden ücretsiz yararlanabilecek” ifadesi yer aldı.

Büyükşehir Belediyesi; şehitlerin 1. derece yakınları ile gazi ve gazilerin 1. derece yakınlarından nikah ücreti almazken, Başkan Yavaş’ın Belediye Meclis gündemine taşıdığı ve tüm partilerin oy birliğiyle kabul ettiği yeni kararla birlikte engelli vatandaşlardan da nikah işlemleri için ücret almayacak.

EVLENDİRME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÜCRET TARİFESİ:

- Oda Nikahı (Törensiz): 100 + 140,00 (Evlilik cüzdanı ücreti) toplam:240,00 TL

- Yabancı Nikah: 500 + 140,00 (Evlilik cüzdanı ücreti) toplam: 640,00 TL

- Salon Nikahı: 200 + 140,00 (Evlilik cüzdanı ücreti) toplam:340,00 TL

- Dış nikah: 500 + 140,00 (Evlilik cüzdanı ücreti) toplam: 640,00 TL