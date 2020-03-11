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Dünyanın Sıfır Noktası Congresium Sahnesi'nde

Ankara Devlet Opera ve Balesi tarafından sahnelenen GÖBEKLİTEPE epik operası 17 Mart 2020 Salı akşamı saat 20.00’de CONGRESIM SAHNESİ’nde yeniden seyirciyle buluşturuyor.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
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T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü olarak ilk defa tarihin akışını değiştiren bir uygarlığı sahneye taşıma fırsatı bulan ve Ankara Devlet Opera ve Balesi tarafından sahnelenen GÖBEKLİTEPE epik operası 17 Mart 2020 Salı akşamı saat 20.00’de CONGRESIM SAHNESİ’nde yeniden seyirciyle buluşturuyor.

Seyirciye opera ve balenin iç içe olduğu, orkestra, solistler, bale, koro ve konuk sanatçı Tan Sağtürk’ün katılımıyla sahnede aynı anda 200 sanatçının bulunduğu sanatsal ve görsel bir şölen sunmaya hazırlanan eser 2 perdeden oluşuyor.

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdür ve Genel Sanat Yönetmeni Murat Karahan’ın Proje Kreatörlüğü ve Sanat Yönetmenliği yaptığı eserin bestesi Can Atilla, Libretto Burcu Kılınç Kızıltepe-Hacer Buyruk’a ait.  Orkestra Şefi Tolga Taviş, Sahneye Koyan Gürçil Çeliktaş ve Koreograf Volkan Ersoy.

Eserin Konusu

Taru, doğanın verdiği armağanları keşfetmiş, duyuları gelişmiş bir gençtir, mabette yakarışı bile doğa ile başetmek değil, aşkı içindir. Avva'nın ona aşık olması da ondaki bu farkı görmesidir. Agam ise, gücünün karşılığını doğadan, mabetten ve Avva'dan isteyen bir avcıdır. Agam, Avva'yı istediğini ilan eder ve üstüne postunu atar. Avva ise Taru'nun, aşkı olan ona kendini adayarak verdiği kolyeyi takar, postu yere atar. Postunu yerde gören Agam çok öfkelenir. Taru'nun kabilesinde yaşamaya başlayan Avva'yı ve kabiledeki insanları katleder. Taru, bu büyük acıdan bağışlamayı öğrenerek çıksa da, Agam, aşkının elinden alışını bağışlamayacak ve onu da katledecektir. Ancak, Avva ve Taru'nun ruhları, ebedi aşkla birleşmiş, Agam onları ayıramamıştır. 
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Bugün 13:07 TSİ - Kültür - Sanat

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