Büyükşehir’den salgın hastalıklarla etkin mücadele

Başkent’te Büyükşehir Belediyesi Başkent’te salgın hastalıklarla mücadelesine aralıksız devam ediyor. Raylı sistemlerden otobüslere, AŞTİ’den Büyükşehir Belediyesi hizmet birimlerine, Rekreasyon alanlarından kamu hizmeti veren Sivil Toplum Kuruluşlarının binalarına kadar birçok noktada dezenfeksiyon ve sterilizasyon çalışması yürütülüyor. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın talimatıyla kurulan kriz masası ile dezenfeksiyon çalışmaları iki katına çıkarılırken, özellikle ANKARAY, Metro, Teleferik ve Otobüslerin bakteri ve virüslerden arındırılması için kuru hava yöntemi (pulvarize yöntemi) kullanılmaya başlandı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın talimatıyla tüm dünyada etkili olan salgın hastalık nedeniyle toplu taşıma araçları başta olmak üzere vatandaşların ortak kullanım alanlarında dezenfeksiyon ve sterilizasyon çalışmalarını iki katına çıkarıldı.

Büyükşehir Belediyesi salgın hastalıklarla mücadele kapsamında kriz masası oluşturarak, ilgili tüm birimleriyle birlikte teyakkuza geçti.

PARKLARDAN OTOBÜSLERE KADAR TEMİZLİK

Büyükşehir Belediyesi halk sağlığını önceleyen uygulamalarla kent genelinde;

- Raylı Sistemler (ANKARAY, Metro, Teleferik)

- EGO ve Özel Halk Otobüsleri ile Dolmuşlar

- Rekreasyon Alanları,

- AŞTİ

- Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası,

- İlçelerdeki birimler,

- Aile Yaşam Merkezleri,

- ASKİ,

- Halk Ekmek Satış Noktalarında

7/24 temizlik ekipleriyle dezenfekte çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

YENİ YÖNTEMLER KULLANILIYOR

Büyükşehir Belediyesi merkez ve ilçeler dahil toplu kullanım alanlarında yürütülen dezenfeksiyon çalışmalarında yeni yöntemleri de kullanmaya başladı.

Halk sağlığını tehdit etmeyen Dünya Sağlık Örgütü ve Sağlık Bakanlığı onaylı dezenfektan ürünlerini kullandıklarını belirten Sağlık İşleri Daire Başkanı Seyfettin Aslan, özellikle raylı sistemler ile otobüslerde bakteri ve virüslerle mücadelede yeni yöntemleri kullanmaya başladıklarını açıkladı:

“Başkanımız Sayın Mansur Yavaş’ın talimatıyla salgın hastalıklarla mücadele konusunda temizlik ve dezenfeksiyon çalışmalarımızı iki katına çıkarmıştık. Şimdi yeni bir bakış açısıyla yeni tedbirler alıyoruz. Yeni bir sistem olan pulvarize yani kuru hava yöntemini kullanmaya başladık. Metro vagonları ve otobüslerin dumanlama işlemi ile film şeridi gibi ile kaplanmasını sağlıyoruz. Bakteriler ve virüslerden arındırılması için ölçümler yaparak virüs yoğunluğunu ölçüyoruz. Gerçekten bu yöntemin etkili olduğunu gördük. Bu yöntemle bütün vagonları ve otobüsleri daha güvenli hale getirmiş olacağız. Bu işleme aralıklarla devam edeceğiz.”

HALK EKMEK’TE HİJYEN ÖN PLANDA

Başkentlilerin günlük olarak tükettiği Halk Ekmek ve ürünleri konusunda da hijyen çalışmaları titizlikle yürütülürken, Halk Ekmek İşletme Sorumlusu ve Gıda Mühendisi Murat Şanlı, fabrika satış alanları ile üretim alanlarında da temizlik çalışmalarını hızlandırdıklarını söyledi.

Hem personelin hem de vatandaşların sağlığı için gerekli uyarıları yaptıklarını ifade eden Şanlı, “Son zamanlarda salgın hastalık riski nedeniyle fabrika üretim alanı ve satış yerlerimizde tedbir ve kontrolleri en üst seviyeye çıkardık. Şu aşamada fabrikamıza gelen ziyaret taleplerini kabul etmiyoruz. Genel temizlik rutin olarak yapılmakla birlikte özellikle ekmek kasaları özel buharlı makinalarla dezenfekte ediliyor. Hem personelimizin hem de vatandaşlarımızın sağlığı kapsamında el dezenfektanları kullanmaya başladık. Uyarı levhalarımızı da açık alanlara yerleştirdik. Yemek yenilen alanlarla birlikte masalarımız da özel solüsyonlarla temizleniyor. Ekmeklerimiz yüksek ısıda pişirildiğinden dolayı son derece steril ve sağlıklıdır. Üretimden sevkiyata kadar ekmeklerimiz bütün birimlerimizde görevli personelimiz tarafından eldiven, bone ve galoşlar takılarak ulaştırılıyor” bilgisini verdi.

İLÇELERDEKİ AİLE YAŞAM MERKEZLERİNDE DETAYLI TEMİZLİK

Sadece merkezler değil ilçelerde yer alan Büyükşehir Belediyesi birimlerinde de geniş spektrumlu dezenfektan ürünleri kullanılarak temizlik çalışması yapılıyor.

Polatlı ASKİ Bölge İşletme Müdürlüğü başta olmak üzere Aile Yaşam Merkezlerinde yer alan spor salonları, sınıflar, tuvaletler, mutfak ve ortak yaşam alanları detaylı temizleniyor.

Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı, Sağlık İşleri Daire Başkanlığı ile BELPLAS ekipleri Ankara Tabip Odası iş birliği ile yürüttüğü dezenfeksiyon çalışmalarını ise sıklaştırdı.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri ayrıca 60 araç 205 personel ile Ankara’daki 10 bölgede yer alan okullar AVM’ler, Camiler, Siyasi Parti Merkezleri, Sivil Toplum Kuruluşlarının binalarında dezenfeksiyon çalışmalarını gerçekleştiriyor.