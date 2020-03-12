Virüse Karşı Süt

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İçeriğinde bulunan 40’tan fazla besin öğesi ile bağışıklık sistemini de güçlendiren süt tüketimine dikkat çeken uzmanlar, düzenli olarak her gün iki bardak süt içilmesini öneriyor.

Elif Duman
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İçeriğinde bulunan 40’tan fazla besin öğesi ile bağışıklık sistemini de güçlendiren süt tüketimine dikkat çeken uzmanlar, düzenli olarak her gün iki bardak süt içilmesini öneriyor. Bağışıklık sistemi için C Vitamini de aynı şekilde çok önemli.

Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Neriman İnanç, sütün yaşamın her evresinde önemli olduğunu vurguladı. Sütün içeriğinde bulunan 40’tan fazla besin öğesinin savunma sistemini oluşturan hücrelerin iyi çalışmasını sağlayarak vücudun bağışıklık sistemine olumlu etkisi olduğuna dikkat çeken İnanç, “Sütteki temel besin maddeleri protein, yağ, süt şekeri, mineral maddeler ve vitaminlerdir. Her gün düzenli olarak içilen iki bardak süt, çocuk ve yetişkinlerin günlük mineral ihtiyacının tamamını karşılayabilmektedir. Sütün içerisinde bulunan yağ çok zengin bir enerji kaynağıdır ve esansiyel (mutlaka dışardan alınması gerekli) yağ asitleri ile A, D, E, K vitaminlerini de barındırması açısından önemlidir.” dedi.

Sokaktan aldığımız açık sütün denetlenmediği için, ne koşullarda ve nereden geldiğini bilemeyeceğimizi vurgulayan Prof. Dr. Neriman İnanç, “Sokak sütleri 95-100˚C’de 15 dakika kaynatıldığında içindeki mikropların çoğu yok olurken yararlı vitamin ve mineraller de yok olur. Sokak sütünün içinde bulunma riski olan kimyasallar ise kaynatılarak yok edilemezler. Bu nedenle açıkta satılan sütlerde her zaman sağlık açısından bir risk bulunur.” dedi.

Yine bağışıklık sisteminin güçlendirilmesi adına C vitamininin önemine dikkat çeken İnanç, yetişkin bir insanın günlük ortalama 60 mg civarında C vitaminine ihtiyacı olduğunu söylerek; bir bardak portakal suyunun günlük C vitamini ihtiyacını karşılamaya yettiğini ve her gün portakal suyu tüketilmesinin hastalıklardan korunmaya yardımcı olacağını belirtti.
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