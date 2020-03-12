Müzik camiasının en popüler isimleri belli oldu!

MTM, Şubat ayının en popüler ses sanatçılarını belirledi. Yapılan araştırmaya göre ayın en popüler ses sanatçısı Türk pop müziğinin sevilen isimlerinden Demet Akalın oldu. Yakın dostları Deniz Seki, Işın Karaca ve Cansu Kurtçu ile yeni şarkı çıkaran Akalın, yaptığı açıklamalar ve sosyal medya paylaşımları ile Şubat ayı boyunca medyada 4 bin 51 haberde yer aldı.

Yaptığı sosyal medyada yaptığı cesur paylaşımları ile gündemden adından bolca söz ettiren Hadise, Şubat ayında ise yaşadığı aşkla gündeme geldi. Oyuncu Kaan Yıldırım ile yeni bir aşka yelken açtığı iddia edilen Hadise, medyada 3 bin 506 habere yansıyarak Şubat ayının en popüler ses sanatçılarından oldu.

Söz ve müziği Sezen Aksu’ya ait Düşerim parçasının klibi için kamera karşısına geçen Seda Sayan, ay boyunca Oğlu Oğulcan Engin’in oyuncu Ezgi Eyüboğlu işe yaşadığı aşk hakkında yaptığı açıklamalar ile gündeme geldi. Sayan, ay boyunca medyada 2 bin 432 habere yansıdı.

Jüriliğini yaptığı O Ses Türkiye programının final yapması ile yoğun tempoya biraz olsun ara veren Murat Boz, bir dargın bir barışık olduğu ilişkisi ile bir kez daha gündeme geldi. Oyuncu Aslı Enver ile olan üç buçuk yıllık ilişkisi birkaç ay önce sonlanan Murat Boz, biten ilişki hakkında hiçbir yorumda bulunmasa da geçtiğimiz ay sosyal medya üzerinden Aslı Enver’i takipten çıkması dikkatleri üzerine topladı. Şubat ayında 2 bin 122 habere yansıyan Boz, medya gündemine adını yazdırdı.

Ünlü popçu Merve Özbey, bir süredir birlikte olduğu sevgilisi Kenan Koçak ile hayatını 650 kişinin katıldığı düğün ile birleştirdi. Ünlülerin akın ettiği düğün töreni görkemli anlara sahne olurken, medyada da büyük ilgi gördü. Ay boyunca bin 880 habere adını yazdıran Özbey, müzik camiasında Şubat ayının en popüler isimleri arasında yerini aldı.