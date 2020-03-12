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İstiklal Marşı’nı İşaret Diliyle Okudular

İstiklal Marşı’nın kabulünün yıl dönümü nedeniyle Mehmet Akif Ersoy Evi’nde düzenlenen anma etkinliğinde, ünlü şair işaret diliyle anıldı.

Elif Duman
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Ankara Büyükşehir Belediyesi Osmanlı Hanımlar Lokali üyeleri, 12 Mart İstiklal Marşı’nın kabul yıldönümü nedeniyle şair Mehmet Akif Ersoy'u andı. 5 ay boyunca eğitim alan üyeler, İstiklal Marşı’nı işaret diliyle seslendirdi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Osmanlı Hanımlar Lokali üyeleri, Türkiye Cumhuriyeti'nin ulusal marşı olan İstiklal Marşı'nı işaret diliyle seslendirdi.

İstiklal Marşı’nın kabulünün yıl dönümü nedeniyle Mehmet Akif Ersoy Evi’nde düzenlenen anma etkinliğinde, ünlü şair işaret diliyle anıldı.

İSTİKLAL MARŞI’NIN KABULÜNÜN 99. YIL DÖNÜMÜ  

12 Mart 1921 yılında kabul edilen İstiklal Marşı için Osmanlı Hanımlar Lokali üyesi 12 kadın, 5 ay boyunca işaret dili eğitimi aldı.

Anlamlı bir etkinliğe imza atan ve kırmızı kıyafetleriyle izleyenlerin karşısına çıkan Başkentli kadınlar, İstiklal Marşı’nın yazarı Mehmet Akif Ersoy'u anarak, İstiklal Marşı'nı işaret diliyle söyledi.

Farklı bir anma programına imza atan Osmanlı Hanımlar Lokali üyelerinden Hazal Öztaş düşüncelerini, “Mehmet Akif Ersoy'u anmak amacıyla böyle bir çalışma yaptık. Yaklaşık 1 aydır bu etkinlik için çalışıyoruz. İşaret dilini öğrenmek çok güzel. Bu deneyimi yaşamak isteyenleri de Hanımlar Lokaline bekliyoruz.” sözleriyle paylaşırken, Mine Yazgın da, “Lokalde 5 aydır işaret dili eğitimi alıyorum. Böyle önemli günlerde de güzel etkinlikler yapmaya çalışıyoruz. Mehmet Akif Ersoy'u anmak amacıyla bu çalışmayı yaptık. Bu fırsatı bize veren Başkanımız Mansur Yavaş'a ve Osmanlı Hanımlar Lokalinde emeği geçenlere teşekkür ediyorum.” dedi.
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