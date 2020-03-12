Süt Kardeşler için dezenfekte önlemi

Tiyatro sezonunu açan Yenimahalle Belediyesi, sanatseverlere unutulmaz bir tiyatro akşamı yaşattı. Türk Tiyatrosu’nun efsane isimi Nejat Uygur tarafından oynanan “ Süt Kardeşler” isimli oyun, usta oyuncunun oğulları Behzat ve Süheyl Uygur tarafından Yenimahalleliler için sahnelendi.

Oyunun sahneleneceği Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi Corona virüsüne karşı belediye ekipleri tarafından özenle ilaçlandı. Sterilizasyon çalışmalarının tamamlanmasının ardından kapılarını açan kültür merkezinde Süt Kardeşler oyununu Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, belediye meclis üyeleri, muhtarlar ve çok sayıda tiyatro tutkunu ile birlikte izledi. Süheyl ve Behzat Uygur kardeşlerin hem oynayıp hem yönettiği oyunda, sevilen oyuncular Emine Ün, Nurten İnan, Mesut Yılmaz, Elif Gönlüm, Ömer Yılmaz ve Hakan Eke muhteşem performanslarıyla izleyiciye unutulmaz bir tiyatro akşamı yaşattı.

Tiyatro tutkunları Nazım’ı doldurdu

Kostümleri ve dekorlarıyla seyirciyi geçmişe götüren ve asabi komedi olarak tanımlanan tiyatro oyunu, yüzlerce tiyatro severe kahkahalar eşliğinde 50’li yılların nostaljisine katılma fırsatı sundu. Başkentli sanatseverlerden büyük alkış toplayan Süt Kardeşler, Uygur Tiyatrosu’nun 30’uncu yılına özel olarak sahnelendi.

Başkanı Yaşar “Dünyamızın ve ülkemizin zor şartlar altında yaşadığı bu dönemde, tiyatro sanatı ile toplumu güldüren ve motive eden değerli sanatçılarımıza teşekkür ediyorum. Corona virüsünün ülkemizi tehdit ettiği bu dönemde devletimiz, belediyelerimiz ve vatandaşlarımız tedbir almak zorundadır. Artık el sıkışmayı ve yakın selamlaşmayı bir süre bırakmak durumundayız. Virüsten en az zararla kurtulabilmemiz için uyarıları dikkate almamız gerekiyor.” dedi.

Her zaman koşulları zorlayan bir başkanımız var

Behzat Uygur, “Süheyl Behzat Uygur Tiyatrosu bu sene 30’uncu yılını kutluyor. Bizim için böylesine anlamı bir senede Yenimahalle seyircisi ile buluşmaktan mutluluk duyuyoruz. Tiyatronun ve kahkahanın gücünü asla unutmamalıyız. Dünyayı tehdit eden virüsün ülkemizde de ortaya çıktığı bir dönemde bu salonu dezenfekte ettirerek tiyatro tutkusunun yaşanmasına imkan sağlayan ve her zaman koşulları zorlayan Fethi Yaşar’a teşekkür ediyorum.” şeklinde konuştu.