Çiğdem Yüzme Havuzunda Çalışmalar Devam Ediyor

Çankaya Belediyesinin Birlik Mahallesinde hizmete sunduğu Erdal İnönü Kapalı Yüzme Havuzunun ardından Çiğdem Mahallesinde yapımı devam eden ikinci yüzme havuzunda çalışmalar son hızla sürüyor.

Sosyal belediyecilik alanında gerçekleştirdiği çalışmalarla adından söz ettiren ve Türkiye’nin en büyük ilçe belediyesi olma sorumluluğuyla yatırımlarını ara vermeden sürdüren Çankaya Belediyesi, Erdal İnönü Kapalı Yüzme Havuzunun ardından Çiğdem Mahallesinde yapımı devam eden yüzme havuzunu vatandaşların hizmetine sunmak için gün sayıyor.

Kaba inşaatı bitme aşamasına gelen Çiğdem Mahallesindeki yüzme havuzu olimpik standartlarda hizmet verecek. İçerisinde 25 metre uzunluğunda ve altı kulvardan oluşan yarı olimpik kapalı yüzme havuzu ile 15 metrekarelik rehabilite-eğlence havuzunun bulunacağı tesiste ayrıca vatandaşlar için yoga, pilates, aerobik ve step alanları da bulunacak.

AMACIMIZ ÇANKAYA’DA YÜZME BİLMEYEN ÇOCUK KALMAMASI

Birlik Mahallesinde açılan Erdal İnönü Kapalı Yüzme Havuzuyla birlikte Çankayalıların yıllardır özlemini duyduğu bir ihtiyacı giderdiklerini belirten Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, “Gerçekleştirdiğimiz çalışmalarla Çankayalılara layık olmaya çalışıyoruz. Çankaya’da ihtiyaç duyulan yüzme havuzunun ikincisini Çiğdem Mahallesinde yapıyoruz. En kısa sürede vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. Çankaya Kaymakamlığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüyle yaptığımız protokol kapsamında çocuklarımız beden eğitimi derslerini Erdal İnönü Kapalı Yüzme Havuzunda yapıyorlar. Çiğdem Yüzme Havuzu tamamlandıktan sonra Çiğdem Mahallesi ve çevresinde eğitim gören çocuklarımız yeni havuzumuzdan yararlanacak.” diye konuştu.