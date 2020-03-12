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Milli Şair Mamak’ta Anıldı

Mamak Belediyesi, Mamak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile ortaklaşa 12 Mart İstiklal Marşı’nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u anma etkinlikleri kapsamında program düzenledi.

Elif Duman
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Mamak Belediyesi, Mamak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile ortaklaşa 12 Mart İstiklal Marşı’nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u anma etkinlikleri kapsamında program düzenledi.

Mamak Belediyesi Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen anma programına Mamak Kaymakamı Ziya Polat, Mamak Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Düğmeci, Mamak İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Özel, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

İstiklal Marşı'nın, 99 yıl önce yazılmasına rağmen milli ruhu, vatan millet aşkını diri tutan ve geleceğimizi şekillendirecek kadar yenilikçi bir yapıya sahip olduğunu ifade eden Mamak Kaymakamı Ziya Polat, “Milletimizin milli mücadeledeki azmini ve kahramanlığını anlatmak için yazılan en büyük eser İstiklal Marşı'dır. İstiklal Marşı'nın dizelerinde de vurgulandığı gibi Türk milleti ezelden beri hür yaşamış ve daima hür yaşayacaktır." dedi.

İstiklal Marşı Türkiye Cumhuriyeti’nin kahramanlık öyküsüdür

Milli Şair Mehmet Akif Ersoy’un ve Kurtuluş Savaşı’nın destanı olan İstiklal Marşı’nın Türk Milleti’nin en kıymetli değerlerinden biri olduğunu belirten Mamak Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Düğmeci de, “ İstiklal Marşı, bir dava adamının, düşünce adamının gönlünden gelenlerin kaleme yansımasıdır. Biz tarihimizden aldığımız güç ile geleceğe emin adımlarla yürüyoruz. Milletin ruhunu yansıtan İstiklal Marşımızın mısraları, milletimizin ortak sesidir. Akif’in dediği gibi ‘Asım’ın nesli’ bugün burada toplandı. Bu millet şanlı tarihinde çok büyük badireler atlattı. İstiklal Marşı Türkiye Cumhuriyeti’nin kahramanlık öyküsüdür. İstiklal Marşı’nın yazılmasına sebep olan zorlu günlerin bir daha yaşanmamasını temenni ediyorum. Allah bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın.” dedi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan Mehmet Akif Ersoy’ un hayatını ve düşüncelerini konu alan kısa film sunumu ile devam ederken, öğrencilerin hazırlamış olduğu oratoryo gösterisinin ardından; şiirler okunarak sona erdi.
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Bugün 12:00 TSİ Ankara/ Mamak- Belediye

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