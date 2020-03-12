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Beypazarı Dezenfekte Çalışmalarına Hız Verdi

Beypazarı Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri koronavirüs tedbirleri kapsamında ilaçlama ve dezenfekte çalışmalarına hız verdi.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
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Beypazarı Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri koronavirüs tedbirleri kapsamında ilaçlama ve dezenfekte çalışmalarına hız verdi.

Olası hastalıklara karşı yayılma ihtimali bulunan alanlarda çalışma yapan belediye ekipleri, camiler, okullar, dolmuşlar, otobüsler, çocuk parkları oyun grupları, kıraathaneler gibi ilçe merkezindeki toplu kullanım alanları ve virüslerin yayılma ihtimalinin yüksek olduğu kalabalık tüm alanlarda ilaçlama ve dezenfekte çalışmaları gerçekleştiriyor.

Beypazarı Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, son günlerde koronavirüs ile ilgili tüm dünyanın alarmda olduğunu belirterek, "Biz de ilçemizin sağlığı ve huzuru için tedbirlerimizi bir üst seviyeye çıkardık. Halkımızın yoğun olarak kullandığı alanlarda ve toplu taşıma duraklarında temizlik ve dezenfekte işlemlerimizi titizlikle devam ettiriyoruz. Belediye ekiplerimiz düzenli olarak çalışmalara devam edecek. Bizim için vatandaşlarımızın sağlığı her şeyden önde gelir.’ dedi.
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Bugün 14:26 TSİ Ankara/ Beypazari- Belediye

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