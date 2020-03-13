Tedavi Süresi Kısalıyor

Diş Hekimi Pertev Kökdemir, İmplant teknolojisindeki gelişmeleri ve “Akıllı Hidrofilik İmplantların’’ diğer implantlardan farkını anlattı.

Akıllı implant nedir?

“Akıllı Hidrofilik İmplantlar’’ özel bir solüsyon içinde saklanır. İmplant yapılacağı sırada bu solüsyondan çıkartılır ve çeneye yerleştirilir. Bu implantlar, bu solüsyon sayesinde kandaki iyileşme hücrelerini etrafına toplar. Bu da implantın etrafında çok sağlam, implantı tamamen sıkı tutan bir kemik oluşmasını sağlar.

Daha güçlü ısırın

Diş tedavilerinde implant uygulaması giderek yaygınlaşırken bu alanda kullanıma giren “suyu seven” hidrofilik yüzeyli implant tedavilerinin başarı grafiği artmaktadır. “Akıllı Hidrofilik İmplant” uygulamalarında iyileşme süreci vücuda yerleştirildiği andan itibaren başlar ve üç haftada kendi dişinizden bile güçlü ve sağlam dişlere sahip olabilirsiniz.

Hızlı tedavi avantajı

“Hidrofilik İmplantlar” ile implant başarısı artmaktadır ve implant uygulaması sonrası bekleme süreniz üç haftaya kadar inmektedir. Bu da yeni dişlerinize daha hızlı kavuşma avantajı sağlar. Klasik tedavide bekleme süresi 3 ila 6 ay arasında değişmektedir.

Dt.Kökdemir, “Hidrofilik İmplantlar” ile aynı seansta diş kaplamaları yapılabilir ve bu yöntem sayesinde tek seansta sağlam, güçlü ve yeni dişlerle sağlıkla gülümseyebilirsiniz.'' dedi.