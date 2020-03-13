Haberler Ankara Haberler Ankara
Bugün 11:05 TSİ- Sağlık G: Bugün 12:38 TSİ

​Corona virüs kaygısı çocuklara yansıtılmamalı

Çin'den başlayarak kısa bir süre içerisinde tüm dünyada birçok insanı etkileyen Corona virus (COVID-19), Türkiye'de ilk vakanın görülmesiyle birlikte birçok kişide paniğe sebep oldu.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
mask
Büyütmek için resme tıklayın

Çin'den başlayarak kısa bir süre içerisinde tüm dünyada birçok insanı etkileyen Corona virus ( COVID-19), Türkiye'de ilk vakanın görülmesiyle birlikte birçok kişide paniğe sebep oldu.

Virüsün hızla yayılmasının ve belli gruptaki hastalar için riskli olmasının kişilerdeki kaygı ve korkuyu tetiklediğini belirten Anadolu Sağlık Merkezi’nden Uzman Psikolog Ezgi Dokuzlu, “Gelişmeler hakkında bilgi sahibi olmak için çok daha fazla haber izliyor, çevrenizdeki insanlarla konu hakkında değerlendirme yapıyor olabilirsiniz. Günlük yaşamınızda aniden gündeme gelen bu konu, doğru açıklamalar yapmadığınızda çocukları olumsuz etkileyebilir. Bu nedenle çocuklarla konuşmalı, duygularını paylaşmalısınız. Çocuklarla konuşurken sakin olmanız ve kaygılarınızı onlara yansıtmamanız gerekir.” açıklamasında bulundu.

Yetişkinlerin haberler veya sosyal medya yoluyla güncel gelişmeleri takip edebildiğini ve konu hakkında olumlu veya olumsuz doğru bilgiye ulaşabildiğini ancak çocukların çevreden duydukları ve yetişkinlerin davranışlarını gözlemleyerek olaylar hakkında bilgi sahibi olduklarını söyleyen Anadolu Sağlık Merkezi’nden Uzman Psikolog Ezgi Dokuzlu, “Konuyu çocuğunuzla konuşurken anlattıklarınızdan çok nasıl anlattığınız, hangi duyguyu aktardığınız önemli. Öncelikle yapılması gereken yanlış bilgileri düzeltmek, yaşına uygun açıklamalarla hem kaygısını azaltmak hem de kendini koruması için yapması gerekenleri anlatmanızdır” dedi. İşte Uzman Psikolog Ezgi Dokuzlu’dan ebeveynlere Corona virus ile ilgili 4 öneri...

Virüs hakkında konuşun

Önce çocuğunuzu dinleyin ve duygularını sorun. Çocuğunuzun konu ile ilgili endişelerini konuşabilir, yanlış anladığı veya kaygılandığı noktaları öğrenebilirsiniz. Sağlıklı ve keyifli bir iletişim kurduğunuzda merak ettiği konularda doğru veya yanlış fikir yürütmek yerine sizinle konuşmak ister. Onun duygularına ve korkularına önem verdiğinizi hissettirmeniz, onu dinlemeniz aranızdaki iletişimi güçlendirecek ve kendini değerli hissettirecek.

Haberleri ve sosyal medyayı kısıtlayın

Son günlerde haberlerde sıklıkla konuşulan ölü sayısı ve virüsün bulaşması ile ilgili konular çocuğun ciddi ölçüde kaygılanmasına sebep olabilir. Sosyal medyadaki abartı ve yanlış bilgiler çocuğunuzu olduğu kadar sizi de rahatsız hissettirebilir. Bu nedenle gelişmeleri takip edin fakat sürekli haberlere ve sosyal medyaya odaklanmayın.

Sürekli haberleri, sosyal medyayı takip etmek ve günlük yaşamdan uzaklaşıp virüsü hayatımızın merkezine almak paniğe neden olacak ve özellikle çocukların psikolojisini olumsuz etkileyecektir. Bunun yerine gelişmeleri takip ederek ve gereken önlemleri alarak rutin yaşamınıza devam etmelisiniz.

Çocuğunuza karşı dürüst olun

Durumu anlatın, gizlemeyin. Çocuğunuz bugünlerde fazla meraklı olabilir. Sorduğu sorunun cevabını bilmiyorsanız düşünmeden anlık cevaplar vermeyin. Emin olmadığınızı ama onun için araştırıp cevabı vereceğinizi ifade edebilirsiniz.

Aldığınız önlemleri anlatın

Çocuğunuza güvende olduğunu hissettirmek oldukça önemli. Hastalıktan etkilenmemek için gereken koruyucu önlemler ve yapılması gerekenler hakkında konuşun. Bir durum karşısında ne yapacağını bilen çocuk çok daha rahat hisseder. Yalnızca ailenizdeki kişilerin değil diğer insanların da önlem aldığını, sağlıklı yaşayan ve hijyen kurallarına dikkat edenlerin daha güvende olduğunu anlatabilirsiniz. Birçok aile çocuğunun anlayamayacağını düşünerek konuları açıkça anlatmaktan kaçınır. Yaşına uygun kelimelerle doğru açıklama yaptığınızda mutlaka sizi anlayacaklardır.

Ciddi korku ve kaygı durumu varsa mutlaka bir uzmandan destek alınmalı.
# SAĞLIK HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Dikkat! Uyku bozukluğu, beyni hızlı yaşlandırıyor! mask
Dikkat! Uyku bozukluğu, beyni hızlı yaşlandırıyor!
Küresel Salgın: Corona Virüs Hakkında Bilinmesi Gerekenler mask
Küresel Salgın: Corona Virüs Hakkında Bilinmesi Gerekenler
Bunu sakın yapmayın! Vücut direncini düşürüyor! mask
Bunu sakın yapmayın! Vücut direncini düşürüyor!
Corona Virüsüne Karşı En Koruyucu Maske! mask
Corona Virüsüne Karşı En Koruyucu Maske!
Tedavi Süresi Kısalıyor mask
Tedavi Süresi Kısalıyor
Koronavirüs Endişesi mask
Koronavirüs Endişesi
Bu Diyet Bebek Sahibi Yapıyor! mask
Bu Diyet Bebek Sahibi Yapıyor!
Virüse Karşı Süt mask
Virüse Karşı Süt
Fazla tuz tüketimi, “hipertansiyon” riski oluşturuyor mask
Fazla tuz tüketimi, “hipertansiyon” riski oluşturuyor
Mesane kanseri kadınları da tehdit ediyor mask
Mesane kanseri kadınları da tehdit ediyor

Bugün 11:05 TSİ - Sağlık

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Dikkat! Uyku bozukluğu, beyni hızlı yaşlandırıyor! mask
Dikkat! Uyku bozukluğu, beyni hızlı yaşlandırıyor!
Bu Diyet Bebek Sahibi Yapıyor! mask
Bu Diyet Bebek Sahibi Yapıyor!
Virüse Karşı Süt mask
Virüse Karşı Süt
Fazla tuz tüketimi, “hipertansiyon” riski oluşturuyor mask
Fazla tuz tüketimi, “hipertansiyon” riski oluşturuyor
Mesane kanseri kadınları da tehdit ediyor mask
Mesane kanseri kadınları da tehdit ediyor
​Bebeklerdeki kasık şişkinliği fıtık belirtisi olabilir mask
​Bebeklerdeki kasık şişkinliği fıtık belirtisi olabilir
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 16 B
Halk Ekmek’ten Başkentlilere güzel haber mask
Halk Ekmek’ten Başkentlilere güzel haber
Metro Market 100.000 Maskeyi Alış Fiyatına Satışa Sunuyor mask
Metro Market 100.000 Maskeyi Alış Fiyatına Satışa Sunuyor
Bunu sakın yapmayın! Vücut direncini düşürüyor! mask
Bunu sakın yapmayın! Vücut direncini düşürüyor!
A Milli Takımı Finale Kalırsa Arçelik Televizyonlar Bedava! mask
A Milli Takımı Finale Kalırsa Arçelik Televizyonlar Bedava!
Büyükşehir Virüse Karşı Önlemlerini Arttırdı! mask
Büyükşehir Virüse Karşı Önlemlerini Arttırdı!
Çankaya’da Korona Virüsü Seferberliği mask
Çankaya’da Korona Virüsü Seferberliği

GALERİ

ATO Hizmet Binası Koronavirüse Karşı Dezenfekte Edildi mask
ATO Hizmet Binası Koronavirüse Karşı Dezenfekte Edildi
Mamak Mehmetçik için tek yürek mask
Mamak Mehmetçik için tek yürek
Keçiören’den Bahar Kalkanı Harekâtı’na dualarla destek mask
Keçiören’den Bahar Kalkanı Harekâtı’na dualarla destek
ATO’dan Üyelerine 7/24 Belge Hizmeti mask
ATO’dan Üyelerine 7/24 Belge Hizmeti
Koç Holding “MLMM 4.0” atağını Tüpraş ile başlattı mask
Koç Holding “MLMM 4.0” atağını Tüpraş ile başlattı
Kulvarları farklı olsa da aynı okulda motive oluyorlar mask
Kulvarları farklı olsa da aynı okulda motive oluyorlar
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 16 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL