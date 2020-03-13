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Tüm etkinlikler iptal edildi

Yenimahalle Belediyesi, birçok ülkeyi tehdit eden Koronavirüs’ün Türkiye’de de görülmesi nedeniyle belediye bünyesinde gerçekleştirilen eğitim, kültür, sanat ve spor etkinliklerinin tümüne ara verdi.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
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Yenimahalle Belediyesi, birçok ülkeyi tehdit eden Koronavirüs’ün Türkiye’de de görülmesi nedeniyle belediye bünyesinde gerçekleştirilen eğitim, kültür, sanat ve spor etkinliklerinin tümüne ara verdi.

Devletin ilgili makamlarının yaptığı açıklamaların ardından etkinlere ara veren Yenimahalle Belediyesi, vatandaşların salgından etkilenmemesi ve oluşabilecek sağlık problemlerinin önüne geçilmesi amacıyla önlemler alıyor.

Tüm eğitim yuvalarımız kapalı olacak

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, “Çin’de ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs’ün ülkemizde de görülmeye başlaması nedeniyle ülke olarak teyakkuza geçmiş bulunmaktayız. Bu süreçte devletin aldığı tedbirlere ek olarak biz yerel yöneticiler de toplu kurs, eğitim ve programlarını iptal ediyoruz. Vatandaşlarımız arasında salgının yayılmasını engellemek amacıyla Yenimahalle Belediyesi olarak her şey normale dönene kadar gerekli önlemleri alarak vatandaşlarımıza yardımcı olacağız. Bu dönemde birbirimize yardımcı olmak, dayanışma içinde olmak, sükûnetimizi koruyarak bu belayı def etmek zorundayız.” dedi.

Belediye bünyesindeki spor merkezleri, yüzme havuzları, YENİMEK Kurs Merkezleri, kütüphaneler, Eğitime Destek Merkezleri, anaokulları, İkinci Bahar Yaşlı Yaşam Merkezleri, Evrensel Değerler Çocuk Müzesi, Spor Akademisi Kursları gibi tüm eğitim merkezleri ve kültür sanat etkinlikleri ikinci bir duyuruya kadar kapatıldı. Bu süreçte de bu merkezlerdeki sterilazasyon çalışmaları devam edecek.
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Bugün 11:46 TSİ Ankara/ Yenimahalle- Belediye

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