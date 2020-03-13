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Yenimahalle'de kitap kampanyası

Yenimahalle Belediyesi Evrensel Değerler Çocuk Müzesi kitap kampanyası başlattı.

Elif Duman
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Yenimahalle Belediyesi Evrensel Değerler Çocuk Müzesi kitap kampanyası başlattı. Kütüphaneler Haftası dolayısıyla yapılan proje kapsamında 31 Mart’a kadar müzeye getirilen 6-12 yaş arası her çocuk kitabı ihtiyaç sahibi çocuklara ulaştırılacak.

Ankara’nın ilk ve tek çocuk müzesi Yenimahalle Belediyesi Evrensel Değerler Çocuk Müzesi yaptığı projelerle yüreklere dokunmaya devam ediyor. Bu kapsamda müze, Kütüphaneler Haftası nedeniyle kitap toplama kampanyası başlattı. Müzeye getirilen her kitap İsmet Kurtuluş İlkokulu’nda eğitim gören çocuklar için kütüphaneye bağışlanacak. Kampanya kapsamında çocuklar ve büyükler yardımlaşmanın ne kadar önemli ve evrensel bir duygu olduğunun da farkına varacak. Sosyal Medya #kitabınıalgelhastagı üzerinden başlatılan kitap toplama kampanyasında kitaplar Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi’nde bulunan Çocuk Müzesi’nde toplanacak. Toplanan kitaplar Nisan ayında İsmet Kurtuluş İlkokulu’na götürülecek.

Çocuklarımızı geleceğe hazırlıyoruz

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, “Çocuklarımızı geleceğe hazırlıyoruz. Onların en iyi şekilde hayata hazırlanması için çalışıyoruz. Bu yüzden çocuklarımızın sosyal sorumluluklarının gelişimi için bu tür projelere destek veriyoruz. Bu proje ile çocukların gönülleri arasında bir köprü kuracağız. Böylece hem çocuklar paylaşmayı öğrenecek. Bu kitapları okuyan çocuklarımızda onlara verilen kitaplarla yeni ufuklara yelken açacaklar. Yenimahalle Belediyesi olarak sosyal belediyecilik anlayışımız çerçevesinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi.
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Bugün 11:51 TSİ Ankara/ Yenimahalle- Belediye

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