Anafartalar Esnafından Başkan Yavaş’a Teşekkür

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, seçim vaatlerinden birini daha yerine getirdi. Yıkılması planlanan tarihi Anafartalar Çarşısı’nı eski işlevselliğine kavuşturan Başkan Yavaş’a çarşı esnafı yaptığı basın açıklamasıyla teşekkür etti.

Tarihi Anafartalar Çarşısı için 2016 yılında Büyükşehir Belediyesi mülkiyetine geçmesinin ardından yıkım kararı alınmıştı. Başkan Yavaş, göreve başlamasının ardından çarşının yıkım işlemlerini durdurdu.

BAŞKAN YAVAŞ ESNAFA SAHİP ÇIKTI

Sık sık bir araya geldiği çarşı esnafının sorunlarını dinleyen Başkan Yavaş, çarşıda bakım ve onarım çalışmalarının yapılması talimatını verdi.

Başkan Yavaş’a desteğinden ve esnafa sahip çıkmasından dolayı teşekkür eden Tarihi Anafartalar Çarşı Esnafı, yaptığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Bizler yıllardır çarşımızın kiraya açılmasını bekleyip tam bunun mutluluğunu yaşarken başka menfaat ve düşünceleri olan insan ve çevrelerin çarşımız hakkında olumsuz beyanda bulunması bizleri yıpratmakta ve üzmektedir. Çarşımızın şu anda içinde bulunduğu durumdan memnun olup, olumsuz ve kötü söylemlere itibar edilmemesini, desteklerini bizden esirgemeyen başta Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Mansur YAVAŞ ve diğer siyasi gruplara çarşı yönetimi ve esnafı olarak teşekkür ederiz.”

İHALE SÜRECİ TARTIŞMALARI

1963 yılında kurulan Tarihi Anafartalar Çarşısı’nın 2016 yılında Büyükşehir Belediyesi mülkiyetine geçmesiyle yıkılma kararı alındığına dikkat çekilen açıklamada; “Çarşı içerisinde 231 işyeri ve 42 depo mevcut olup bu yerlerden 105 işyeri ve 40 depo boş bir şekilde bekletilmeden dolayı Belediye aylık 96.018,00 TL ortak gider ödemektedir. Belediyenin bugüne kadar çarşı yönetimine ödediği ortak gider yaklaşık yıllık 3 milyon civarında olup 3 yıllık kira kaybı yaklaşık 7,5 milyon civarındadır.” denildi.

Büyükşehir Belediyesinin yaptığı ihale sürecine ilişkin tartışmalar ve iddialara da açıklık getiren çarşı esnafı, “Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız Mansur Yavaş seçimler öncesi çarşı esnafına yaptığı ziyarette ‘Tarihi Anafartalar Çarşısını yıktırmayacağım’ sözünü tutup, seçimden sonra çarşının eski haline kavuşması için gerekli çaba ve gayreti göstermiştir. Yapılan ihale sürece uygun olup, belediye yıllık olarak 2.550,000 TL kira bedeli ve 1.200,000 TL ortak gider olmak üzere yıllık toplam 3.750,000 TL+ KDV zarardan kurtulmuştur.” değerlendirmesinde bulundu.