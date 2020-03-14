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Büyükşehir’den Temizlik ve Dezenfeksiyon Seferberliği

Ankara Büyükşehir Belediyesi salgın hastalıklara karşı mücadelesini tüm hızıyla sürdürüyor.

Elif Duman
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Ankara Büyükşehir Belediyesi salgın hastalıklara karşı mücadelesini tüm hızıyla sürdürüyor. Engelli ve yaşlı vatandaşlara verdiği ücretsiz temizlik hizmetlerinde de önlemlerini artıran Büyükşehir Belediyesi, günde 450’ye yakın yaşlı ve engelli vatandaşa evde bakım, temizlik ve hijyen hizmeti sağlıyor. Salgın hastalıklarla etkin mücadelesini sürdüren ekipler, insan sağlığına zararı dokunmayan antibakteriyel ürünler kullanıyor.

Vatandaşların yoğun olarak kullandığı toplu taşıma araçları başta olmak üzere parklar, kamu ve sivil toplum kuruluşlarının hizmet binaları ile ortak kamusal alanlarda dezenfeksiyon çalışmalarını hızlandıran Büyükşehir Belediyesi bir yandan da yaşlı ve engelli vatandaşlara evlerde verdiği ücretsiz temizlik hizmetine devam ediyor.

YAŞLI VE BAKIMA MUHTAÇ VATANDAŞLARA ANTİBAKTERİYEL TEMİZLİK HİZMETİ

Günde 200 yaşlı ve bakıma muhtaç vatandaş ile 250 engelli vatandaşa evde temizlik ve hijyen hizmeti veren Büyükşehir Belediyesi, salgın hastalık ve virüs riskine titiz bir çalışma yürütüyor.

Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde evlerde temizlik hizmetini artıran ekipler, salgın hastalıklarla mücadele kapsamında insan sağlığına zarar vermeyen antibakteriyel ürünler kullanıyor.

Doğantepe Mahallesi’nde ikamet eden 66 yaşındaki Neriman Canbek, belediyenin temizlik hizmetinden 2 yıldır faydalandığını belirterek, “Ben çok memnunum. Bu yardımı yapan herkesten Allah razı olsun” diye konuşuyor.

ENGELLİLER HİZMET MERKEZİNDE DEZENFEKSİYON VE TEMİZLİK SEFERBERLİĞİ

Başkent’te 36 binden fazla üyesi bulunan Büyükşehir Engelliler Hizmet Merkezi’nde de dezenfeksiyon ve temizlik seferberliği başlatıldı.

Temizlik personelinin kendi iş sağlığı ve güvenliğini de önceleyen rutin temizliğin dışında dezenfeksiyon çalışmalarının artırıldığı merkezde engelli araçları da özenle temizleniyor. 3 yıldır her gün fizik tedavi için evinden tekerlekli arabasıyla alınan Uğur Acer düşüncelerini, “Temizlik açısından oldukça memnunuz. Tedavilerden önce solüsyonlarımız var. Mutlaka onları kullanıyoruz. Zaten merkezimizin temizliği ve dezenfeksiyonu düzenli olarak yapılıyor. Bizlere refakat eden arkadaşlarımız oldukça tedbirli. Bu hizmetlerden dolayı Büyükşehir Belediyesine teşekkür ederiz.” sözleriyle paylaşıyor.
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