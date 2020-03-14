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COVID-19 Enfeksiyonundan Nasıl Korunmalı?

İnsanda hastalık oluşturduğu yeni tespit edilen koronavirüsün neden olduğu bir hastalık olan COVID-19 enfeksiyonu hepimizin bildiği gibi bir pandemiye dönüşmüş durumda.

Elif Duman
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İnsanda hastalık oluşturduğu yeni tespit edilen koronavirüsün neden olduğu bir hastalık olan COVID-19 enfeksiyonu hepimizin bildiği gibi bir pandemiye dönüşmüş durumda. Böbrek tutulumunun bu enfeksiyonda sık görüldüğünün tespit edildiğini söyleyen Prof. Dr. Gülçin Kantarcı, gelişebilecek akut böbrek hasarının, yaşam kaybı riski için bağımsız bir belirleyici olduğunu hatırlattı.

Kronik böbrek hastalığı olanlarda bu enfeksiyonun genel etkileriyle ilgili henüz yeterli çalışma bulunmadığını söyleyen Yeditepe Üniversitesi Hastaneleri İç Hastalıkları ve Nefroloji Uzmanı Prof. Dr. Gülçin Kantarcı,“Kronik böbrek hastalarının, diyaliz hastalarının, böbrek nakli hastalarının ve diğer farklı sorunlar nedeniyle bağışıklık sistemi baskılanmış hastaları endişe oluşturmadan ama gerekli tüm önlemleri alarak korunmasını sağlamalıyız.” dedi.

Prof. Dr. Gülçin Kantarcı, COVID-19 için riskli grupta kabul edilen böbrek hastaları ve nakil geçiren kişilerin enfeksiyondan korunması için alması gereken önlemleri sıraladı.

ELLERLE YÜZE TEMASTAN KAÇINILMALI

Bu enfeksiyonun damlacık yoluyla bulaştığını hatırlatan Prof. Dr. Gülçin Kantarcı, “ Yani hasta bireylerin öksürme, hapşırma yoluyla ortaya saçtıkları damlacıklara diğer kişilerin solunum yoluyla almaları veya bu damlacıklardan yayılan virüslerin olduğu yüzeylere ellerle temastan sonra ellerini ağız, burun veya göz mukozasına götürmesi ve temas etmesi ile bulaşır. Bu nedenle mümkün olduğunca elleri yüz ve gözlere sürmemeye dikkat edilmeli ”diye konuştu.

KALABALIK ORTAMLARA GİRİLMEMELİ, YURTDIŞINDAN GELEN KİŞİLERLE TEMAS ETMEMELİ

Böbrek hastalarının bu dönem içinde mümkün olduğunca toplu taşıma araçlarını kullanmamaya özen göstermeleri gerektiğini söyleyen Prof. Dr. Kantarcı şöyle devam etti: “Eğer zorunlu olarak toplu taşıma araçlarına binilecekse mutlaka gerekli önlemler alınmalı. Maske kullanılmalı ve el dezenfektanıyla eller temizlenmeli. Bununla birlikte kalabalık toplantılara katılmamalı ve böyle ortamlarda bulunmamalı. Bu kişiler, yurtdışına yolculuğa çıkmamalı ve son iki hafta içinde yurtdışından gelen kişilerle temastan kaçınmalı.”

BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ BASKILAYICI İLAÇ KULLANANLAR ZORUNLU OLMADIKÇA SAĞLIK KURULUŞLARINA GİTMEMELİ

Prof. Dr. Gülçin Kantarcı, ayrıca organ nakli olmuş ve nefrit nedeniyle bağışıklık sistemini baskılayan ilaç kullanan hastaların bu pandemik durum süresince acil tıbbi gereklilik dışında hastanelere ve sağlık kuruluşlarına gitmemeleri gerektiğine işaret etti. “Hastalar, ilaç dozları ve gelişen klinik durumlarıyla ilgili, merkezleri ile telefon veya e posta ile iletişimi sürdürmeli. Ancak COVID-19 bulaş riski olabilecek hastane ortamlarına ünitelerin taleplerine uyarak başvurmalıdır.” dedi.

HASTALIK BELİRTİSİ VARSA İLGİLİ MERKEZ ÖNCEDEN BİLGİLENDİRİLMELİ

Ateş, öksürük gibi hastalık belirtisi olan organ nakli olmuş ya da diyaliz hastalarının ilgili merkezlerine ya da diyaliz ünitelerine gelmeden önce mutlaka telefonla bilgi vermeleri gerektiğini söyleyen Prof. Dr. Gülçin Kantarcı, bu konuda tedavi gördükleri ünitelerinin yönlendirmelerine göre hareket etmeleri ve mutlaka maske takmaları gerektiğini söyledi.

MASKE KULLANILMALI

Ellerin sürekli su ve sabunla yıkanması gibi hijyen kurallarının yanı sıra bu hastaların insanlarla temas halindeyken mutlaka maske kullanması gerektiğinin altını çizen Prof. Dr. Gülçin Kantarcı, şu bilgileri verdi: “Bu enfeksiyonun ilk başladığı ve en yaygın görüldüğü Çin’de Tayvan’da Nefroloji Dernekleri son zamanlarda COVID-19 salgını sırasında diyaliz üniteleri için hazırladığı rehberde diyaliz ünitesinde hastaların maske takmasını önermektedir. Bu nedenle diyalize gelmeden önce hastalar maske takmalı. Kullanılan maskeler her zaman ağzı kapaklı çöplere atılmalıdır. Maske takma ve çıkartma sonrası eller 30 saniye süreyle sabun ile yıkanmalıdır.”

Genel Olarak Viral Salgınlardan Korunmak İçin Neler Yapılmalı?

Doktorunuz öneriyor ise her yıl grip aşısı olun,

Evinizi günde 2 kez havalandırın.

Ellerinizi sık sık sabun ve su ile 30 sn yıkayın ya da alkol bazlı bir el temizleyicisi kullanın.

Elleriniz ile yüzünüze temastan kaçının.

Öksürük, hapşırık gibi solunum belirtileri olan kimselerden en az 2 metre uzak durun.

Gün içinde boğazınızı kurutmamaya özen gösterin ılık şekersiz içecekler için.

Hastalık bulgularınız var ise (ateş, öksürük, boğaz ağrısı, baş ağrısı ya da vücut ağrısı) veya grip benzeri belirtileriniz varsa mümkün ise evden çıkmayın.

Öksürük ve hapşırıklarınızı bir mendil ile kapatın, kullanılmış mendilleri ve maskeleri kapaklı çöp kutularına atın.

Temas ettiğiniz yüzeyleri ( telefon, bilgisayar, tabletler dahil) ve eşyaları temizleyin ve dezenfekte edin.
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Bugün 11:34 TSİ - Sağlık

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