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Keçiören’de Koronavirüs Önlemleri Artırıldı, Etkinlikler İptal Edildi

Keçiören Belediyesi, vatandaşların toplu olarak bir arada bulunduğu noktalara yönelik önlemleri artırarak dezenfekte çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor.

Elif Duman
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Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleşen koronavirüs toplantısında alınan kararlar kapsamında belediye tarafından düzenlenen anma, kutlama, açılış, konferans, seminer programlarının; eğitim ve kurs merkezleri ile kütüphanelerin ikinci bir duyuruya kadar hizmet vermeyeceğini bildirdi.

“DEZENFEKTE ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYORUZ”

Keçiören Belediyesi, vatandaşların toplu olarak bir arada bulunduğu noktalara yönelik önlemleri artırarak dezenfekte çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor.

Koronavirüse yönelik dezenfekte çalışmalarının titizlikle sürdürüldüğünü söyleyen Başkan Altınok, “Keçiören Belediyesi olarak koronavirüse karşı ilçemizdeki tüm okul, kreş, spor tesisi, yüzme havuzu ve ibadethanelerde dezenfekte çalışmalarını sürdürüyoruz. Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü yetkililerimiz de vatandaşların toplu olarak bulundukları noktaları tespit ederek buralarda da dezenfekte çalışması yapıyor” dedi.

“HUZUREVİMİZE ZİYARETÇİ KABUL EDİLMEYECEK”

Anma, kutlama, açılış, konferans, seminer gibi sosyal ve kültürel etkinliklerin ikinci bir duyuruya kadar iptal edildiğini de belirten Başkan Altınok şunları söyledi:

“Tepebaşı ve Yonca Gündüz Bakımevi, Çocuk Eğitim Merkezi, KEÇMEK ve KEDEM Kurs Merkezleri, Kültür Merkezlerimiz, Fatih Kütüphanesi ve Millet Kıraathanesi ileriki bir duyuruya kadar hizmet vermeyecektir. Tiyatrolarımızda bu süreçte oyun sahnelenmeyecek, huzurevimize ziyaretçi kabul edilmeyecektir. Her hafta salı günü gerçekleştirdiğimiz Halk Günü programımızı da iptal ettik. Spor tesislerimiz hizmet vermeye devam edecek.”

“DEZENFEKTE KURALLARINA UYMALIYIZ”

Sağlık Bakanlığının aylar öncesinden almaya başladığı koronavirüs önlemlerinin büyük bir başarıyla devam ettiğini de hatırlatan Altınok, “Sağlık Bakanlığımız, koronavirüsün ülkemizde salgın hastalık haline gelmemesi için gerekli önlemleri aldı. Bu anlamda toplum sağlığı açısından bakanlığımız tarafından açıklanan önlemlere ve dezenfekte kurallarına uyarak bu virüsün yayılmasını hep birlikte önleyeceğiz.” diye konuştu.
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Bugün 11:49 TSİ Ankara/ Keçiören- Belediye

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