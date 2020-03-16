Keçiören Belediyesi'nden Koronavirüs Denetimi

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Vatandaşlarımızın, hijyen kurallarına uymak için rağbet gösterdiği başta kolonya, dezenfektan ve temizlik malzemeleri ile kuru gıda ürünlerinde fahiş fiyat artışının önüne geçmek için zabıta ekiplerimiz 7 gün 24 saat denetimlerini sürdürüyor. Fahiş fiyat artışına izin vermiyoruz, vatandaşlarımız müsterih olsunlar. Herhangi bir ürünü satın alırken fahiş fiyatla karşılaştıklarında da zabıta birimimize ‘0312 361 06 06’ telefonundan ihbarda bulunabilirler.” dedi.

Koronavirüs salgınıyla birlikte hijyen ve bakliyat ürünlerinde meydana gelen fiyat artışına Keçiören Belediyesi Zabıta ekipleri geçit vermiyor. Başkan Altınok’un talimatıyla gün boyu denetimlerini sürdüren zabıta ekipleri, gıda güvenliği denetimlerinin yanı sıra ve koronavirüs nedeniyle talep artışı yaşayan ürünleri fahiş fiyatlarla satan işletmelere de cezai işlem uyguluyor.

“TOPLUMSAL DAYANIŞMAYI ARTIRMALIYIZ”

Koronavirüs salgını nedeniyle dünyanın hassas bir dönemden geçtiğini, Türkiye’de ise bu salgını fırsata çevirmek yerine toplumsal dayanışmayı artırmak gerektiğini hatırlatan Altınok, “Ticareti usulüne göre yapmayan, işine hile katan her kim olursa olsun yasal yollardan mukavemetimizle karşılaşacaktır. Yalnızca gıda sektöründe değil diğer tüm sektörlere yönelik denetimlerimiz aralıksız devam ediyor. Koronavirüs vakası sonrasında denetimlerimizi artırarak vatandaşımızın gönül rahatlığıyla alışveriş yapmalarına imkân sağlıyoruz.” dedi.

“İHBAR VEYA ŞİKÂYETLERİ DE ANINDA DEĞERLENDİRİYOR”

Fiyat artışı konusunda vatandaştan gelecek olan ihbarın da önemli olduğunu hatırlatan Başkan Altınok şu çağrıyı yaptı:

“Zabıta ekibimiz rutin denetimlerinin yanı sıra vatandaşlarımızdan gelen ihbar veya şikâyetleri de anında değerlendiriyor. Ekiplerimiz, söz konusu şikâyet noktalarına anında intikal ederek yasal şartlara uymayan ve hileli ürün satışı yapan işletmelere gerekli cezai işlemleri uyguluyor. Vatandaşlarımızın mağdur edilmesine asla tahammülümüz yoktur. 7 gün 24 saat görevimizin başındayız. Bu anlamda vatandaşlarımız, Zabıta İhbar Hattı olan ‘0312 361 06 06’ numaralı telefondan bizlere ulaşıp şikâyetlerini bildirebilirler.”