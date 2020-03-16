Haberler Ankara Haberler Ankara
Bugün 11:29 TSİ- Belediye G: Bugün 12:00 TSİ

Mamak Virüse Karşı Tam Teyakkuz

Mamak Belediyesi tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüsüne karşı tedbirlerini artırdı.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
mask
Büyütmek için resme tıklayın

Belediye önüne konuşlandırılan mobil istasyon ile vatandaşların arabaları dezenfekte edilirken, dijital termometrelerle ateş ölçüldü. Tüm güvenlik tedbirlerinin en üst seviyeye çıktığı Mamak’ta, vatandaşlara bireysel olarak almaları gereken tedbirler hakkında da bilgilendirmeler yapıldı. Mobil istasyon ile yapılan dezenfeksiyon işlemi sırasında vatandaşlara ikram araçlarından çay ve çorba ikram edildi.

Mobil istasyon kuruldu

Koronavirüsüne karşı ilçe genelinde sağlık önlemlerini en üst seviyeye çıkardıklarını ifade eden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Bu kapsamda başlattığımız mobil istasyon hizmetimiz ile vatandaşlarımızın araçlarını dezenfekte ediyoruz. Dünyayı etkisi altına alan virüs karşısında halkımızın sağlığı için tedbiri elden bırakmıyor, toplu kullanım alanlarında gerekli çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz.” dedi. 

Vatandaşların da Sağlık Bakanlığı’nın yaptığı uyarıları dikkate alarak kişisel önlemlerini almaları konusunda uyarıda bulunan Köse, “Mamak’ta yaşayan herkes, özellikle de çocuklarımız bizim için çok değerli.” dedi.
# BELEDİYE HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Ankara İtfaiyesi ve AKUT Doğal Afetlerde İş Birliği Yapacak mask
Ankara İtfaiyesi ve AKUT Doğal Afetlerde İş Birliği Yapacak
Kahramankazan’ın Çehresini Değiştirecek Proje  mask
Kahramankazan’ın Çehresini Değiştirecek Proje 
Mamak Zabıtası’ndan Korona Denetimi mask
Mamak Zabıtası’ndan Korona Denetimi
Yaşlı Evinde Koronavirüs Teyakkuzu mask
Yaşlı Evinde Koronavirüs Teyakkuzu
Başkan Altınok: "Türkiye’de olmayan, bir projeyi hayata geçiriyoruz" mask
Başkan Altınok: "Türkiye’de olmayan, bir projeyi hayata geçiriyoruz"
Büyükşehir Salgın Hastalıklarla Mücadelesini Sürdürüyor mask
Büyükşehir Salgın Hastalıklarla Mücadelesini Sürdürüyor
Başkentli Kadınların Dediği Oldu mask
Başkentli Kadınların Dediği Oldu
Fırsatçılara Göz Açtırılmıyor mask
Fırsatçılara Göz Açtırılmıyor
Keçiören Belediyesi'nden Koronavirüs Denetimi mask
Keçiören Belediyesi'nden Koronavirüs Denetimi
Sincan’da Koronavirüse Karşı Önlem mask
Sincan’da Koronavirüse Karşı Önlem

Bugün 11:29 TSİ Ankara/ Mamak- Belediye

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Fırsatçılara Göz Açtırılmıyor mask
Fırsatçılara Göz Açtırılmıyor
Mamak Virüse Karşı Tam Teyakkuz mask
Mamak Virüse Karşı Tam Teyakkuz
Çankaya’dan Evinize Kadar Sağlık Hizmeti mask
Çankaya’dan Evinize Kadar Sağlık Hizmeti
Büyükşehir’den Temizlik ve Dezenfeksiyon Seferberliği mask
Büyükşehir’den Temizlik ve Dezenfeksiyon Seferberliği
AFAD’dan Minik Öğrencilere Eğitim mask
AFAD’dan Minik Öğrencilere Eğitim
Başkan Oğuz: ''Seferber olmuş durumdayız'' mask
Başkan Oğuz: ''Seferber olmuş durumdayız''
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 16 B
Metro Market 100.000 Maskeyi Alış Fiyatına Satışa Sunuyor mask
Metro Market 100.000 Maskeyi Alış Fiyatına Satışa Sunuyor
Anafartalar Esnafından Başkan Yavaş’a Teşekkür mask
Anafartalar Esnafından Başkan Yavaş’a Teşekkür
Corona Ağzınızdan Bulaşmasın... mask
Corona Ağzınızdan Bulaşmasın...
Bunu sakın yapmayın! Vücut direncini düşürüyor! mask
Bunu sakın yapmayın! Vücut direncini düşürüyor!
Koronavirüs’ten Daha Yaygın! mask
Koronavirüs’ten Daha Yaygın!
Küresel Salgın: Corona Virüs Hakkında Bilinmesi Gerekenler mask
Küresel Salgın: Corona Virüs Hakkında Bilinmesi Gerekenler

GALERİ

Başkent'te korona temizliği! Turistler oraya akın ediyor! mask
Başkent'te korona temizliği! Turistler oraya akın ediyor!
ATO Hizmet Binası Koronavirüse Karşı Dezenfekte Edildi mask
ATO Hizmet Binası Koronavirüse Karşı Dezenfekte Edildi
Mamak Mehmetçik için tek yürek mask
Mamak Mehmetçik için tek yürek
Keçiören’den Bahar Kalkanı Harekâtı’na dualarla destek mask
Keçiören’den Bahar Kalkanı Harekâtı’na dualarla destek
ATO’dan Üyelerine 7/24 Belge Hizmeti mask
ATO’dan Üyelerine 7/24 Belge Hizmeti
Koç Holding “MLMM 4.0” atağını Tüpraş ile başlattı mask
Koç Holding “MLMM 4.0” atağını Tüpraş ile başlattı
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 16 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL