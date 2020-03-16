Başkentli Kadınların Dediği Oldu

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, 5 bin kadına yönelik düzenlenen anket sonucuna göre Hanımlar Lokali isminin değiştirilmesi için konuyu Başkanlık yazısıyla Büyükşehir Belediye Meclis gündemine taşıdı. Belediye Meclisi’nde oy birliği ile kabul edilen karar doğrultusunda, Büyükşehir bünyesinde 21 noktada hizmet veren “Hanımlar Lokali”nin yeni ismi “Kadınlar Lokali” oldu.

“Hanımlar Lokalinin Etkin Kullanım İhtiyaç Analizi” adıyla yüz yüze ve elektronik ortamda anket çalışması yapılan 5 bin kadının Hanımlar Lokali’nin isminin değiştirilmesi yönündeki isteğini dikkate alan Başkan Yavaş, konuyu Başkanlık yazısı ile Mart ayı Büyükşehir Belediye Meclis toplantısına taşıdı.

BAŞKENTLİ KADINLAR İSTEDİ, BAŞKAN YAVAŞ YERİNE GETİRDİ

Belediye Meclisi’nde oy birliği ile kabul edilen kararla “Hanımlar Lokali”nin ismi “Kadınlar Lokali” olarak değiştirildi.

Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı Kadın ve Aile Şube Müdürlüğü’ne bağlı olarak 21 noktada hizmet veren, 40 bin 100 kadının yararlandığı Hanımlar Lokali bundan sonra Kadınlar Lokali adıyla hizmet verecek.

Kadınlar Lokali, Ankara’da yaşayan kadınların sosyal, kültürel, eğitsel ve sportif faaliyetlerle öğrenerek ve eğlenerek kaliteli zaman geçirdikleri, sosyalleşebilmelerine katkı sağlayan önemli merkezler arasında yer alıyor.